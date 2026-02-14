Έξι άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο, ύστερα από εντατικούς ελέγχους της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την πρόληψη της αθλητικής βίας.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 47, 27, 25, 22, 18 και 16 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, για αδικήματα που αφορούν τη βία σε αθλητικούς χώρους, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 18χρονος εντοπίστηκε μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ, στοχεύοντας παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Παράλληλα, 47χρονος μαζί με τον 16χρονο γιο του φέρονται να ενεργοποίησαν καπνογόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, αστυνομικοί ακινητοποίησαν 25χρονο και 22χρονο που επιχείρησαν να εισέλθουν σε θύρες του γηπέδου χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο εισιτήριο. Κατά τη σύλληψή του, ο 22χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Επιπλέον, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εξωτερικά των θυρών πριν από την έναρξη του αγώνα, 27χρονος βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» εντάσσονται, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της σταθερής προσπάθειας για την αποτροπή περιστατικών βίας και παραβατικότητας στους αθλητικούς χώρους, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και την προστασία των φιλάθλων.