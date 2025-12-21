Σε αυτοσχέδια λέσχη τυχερών παιχνιδιών είχαν μετατρέψει καφενείο στο Ρέθυμνο πέντε άτομα, τα οποία έπαιζαν «μπαρμπούτι» με υψηλά χρηματικά πονταρίσματα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποίησαν έλεγχο τα ξημερώματα της Κυριακής (21/12) στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τους πέντε «παίκτες», ανάμεσά τους και ένας αλλοδαπός.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε, ενώ κατέσχεσαν τα ζάρια καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.515 ευρώ. Παράλληλα, συνελήφθη και η υπεύθυνη του καφενείου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.