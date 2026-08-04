Aστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατάφεραν να εξιχνιάσουν πέντε υποθέσεις κλοπών που διαπράχθηκαν στην περιοχή. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δέκα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

Η παρανομία των εμπλεκομένων κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, αφού οι περιπτώσεις αφορούν κλοπή από κατοικία, αφαίρεση αντικειμένων με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, κλοπή κατά τη διάρκεια λειτουργίας καταστήματος, αφαίρεση εξαρτήματος οχήματος, καθώς και διάρρηξη αυτοκινήτου.

Όλες οι εγκληματικές πράξεις έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου Παύλου Μελά, κατά το χρονικό διάστημα από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Μαρτίου 2026. Η αξιοποίηση και η προσεκτική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού από τις Αρχές οδήγησαν στην πλήρη ταυτοποίηση των δέκα εμπλεκόμενων προσώπων.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τα χρηματικά ποσά συνθέτουν μια λεία που ξεπερνά συνολικά τα 8.500 ευρώ.

Ειδικότερα, οι δράστες απέσπασαν 4.350 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των υπόλοιπων κλαπέντων —που περιλαμβάνουν χρυσαφικά, ηλεκτρονικές συσκευές, αξεσουάρ αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα— εκτιμάται στα 4.600 ευρώ περίπου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος των δέκα ταυτοποιημένων δραστών υποβλήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: thestival