Εξιχνιάστηκε από τις Αρχές απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη (10/11) .

Το χρονικό της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (10/11), δύο δράστες προσέγγισαν τον 57χρονο αλλοδαπό τη στιγμή που εξέρχονταν από γραφείο που διαθέτει στην περιοχή των Πατησίων και λόγω προσωπικών διαφορών αρχικά τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν 7 φορές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα πόδια.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατόπιν προανάκρισης ταυτοποίησαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 50 και 38 ετών ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 57χρονου και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, το πρωί της Δευτέρας (16/3), στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπρόσθετα, σε δύο οικίες και κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 γραμμάρια κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα γνώριζε ότι ένας από τους συλληφθέντες δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και είχε μιλήσει στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε πει ότι ένα άτομο είχε μεταφέρει για λογαριασμό του δράστη ναρκωτικές ουσίες από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, μέσω του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». Ύστερα από σχετική έρευνα, το συγκεκριμένο άτομο συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές.