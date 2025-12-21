Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, υπόθεση ένοπλης ληστείας εις βάρος υπαλλήλου εταιρείας, από την οποία αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 180.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, δύο άνδρες ηλικίας 37 και 36 ετών, το πρωί της Τετάρτης (17/12), σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση:

εγκληματική οργάνωση,

ληστεία κατά συναυτουργία,

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα,

πλαστογραφία,

παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Το χρονικό της ληστείας

Η ληστεία διαπράχθηκε τις βραδινές ώρες της 15ης Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή της Κηφισιάς. Οι δύο κατηγορούμενοι, κινούμενοι με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού, προσέγγισαν υπάλληλο εταιρείας, γνωρίζοντας ότι μετέφερε τις ημερήσιες εισπράξεις. Φορώντας κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και του αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε το ποσό των 180.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το δίκυκλο.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε σε εκτενή προανακριτική έρευνα. Μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των δύο συλληφθέντων, ως φυσικών αυτουργών της ένοπλης ληστείας.

Τρόπος δράσης

Οι κατηγορούμενοι:

-χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας στα κινητά τους τηλέφωνα,

-παρατηρούσαν συστηματικά διερχόμενα οχήματα πλησίον των οικιών τους, θεωρώντας ότι ανήκαν στις Αρχές,

-είχαν λάβει μέτρα απόκρυψης της ταυτότητάς τους πριν και μετά τη ληστεία.

Το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία ήταν ιδιοκτησίας του 37χρονου, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, λόγω τροχονομικής παράβασης.

Πολυτελής αγορά και βαρύ ποινικό παρελθόν

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι ο 37χρονος, μόλις επτά (7) ημέρες μετά τη ληστεία, προέβη στην αγορά πολυτελούς οχήματος μεγάλης αξίας. Επιπλέον, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διακεκριμένες κλοπές,

ληστείες και λοιπές αξιόποινες πράξεις.

Επιπλέον εξιχνιάσεις

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, εξιχνιάστηκαν ακόμη τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι.

Κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

• το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

• δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

• πλήθος φυσιγγίων,

• πλήθος κλειδιών οχημάτων,

• πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

• -2- συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

• το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

• ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι -2- κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν -4- κλοπές οχημάτων (-2- αυτοκίνητα και -2- δίκυκλα) που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.