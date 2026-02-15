Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για τη δολοφονία 84χρονου άνδρα στην Αλεξανδρούπολη. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε 15 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχείo που παρέπεμπε σε ανθρωποκτονία.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης έδρασε αστραπιαία και συνέλαβε τρία άτομα. Πρόκειται για τρία νεαρά αγόρια Ρομά, ηλικίας 12, 15 και 21 ετών.

Πώς συνέβη η στυγερή δολοφονία

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του με σκοπό να του αποσπάσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ηλικιωμένος δέχθηκε 15 μαχαιριές, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.