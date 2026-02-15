Ραγδαίες οι εξελίξεις στην άγρια δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (14/2) στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης. Το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχείo που παρέπεμπε σε ανθρωποκτονία.

Αστραπιαία επιχείρηση της αστυνομίας με σύλληψη τριών ατόμων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr, δρώντας αστραπιαία συνέλαβε τρία άτομα, καθώς εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη δικογραφία.

Σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, οι τρεις κατηγορούμενοι – δύο ανήλικοι και ένας ενήλικος ρομά – φέρονται να εισέβαλαν στην οικία του με σκοπό να του αποσπάσουν τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ηλικιωμένος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην πλήρη σύνθεση του χρονικού της δολοφονίας, στα κίνητρα και στον ακριβή ρόλο που είχε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Πηγή: e-evros