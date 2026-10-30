Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία η ανθρωποκτονία ενός 80χρονου, που διαπράχθηκε στις 24 Ιουλίου 2026 στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, 48χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ειδικότερα, ο 80χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός το πρωί της 25ης Ιουλίου μέσα στο σπίτι του, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 48χρονος εισήλθε στην οικία με σκοπό την κλοπή και στη συνέχεια στραγγάλισε τον ηλικιωμένο. Στο υπνοδωμάτιο διαπιστώθηκαν διασκορπισμένα αντικείμενα, ενώ είχε αφαιρεθεί και συρτάρι κομοδίνου.

Ο 48χρονος συνελήφθη το πρωί της 29ης Οκτωβρίου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.