Στην εξιχνίαση της υπόθεσης που αφορά τη βομβιστική επίθεση όπου σημειώθηκε στη ντισκοτέκ «Jacky.Ο», τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου 2025, έφτασε η Δίωξη Εκβιαστών.

Όπως έγινε γνωστό, δράστες ήταν δύο Αλβανοί, που συνελήφθησαν. Ο ένας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να πλησιάζει την είσοδο του καταστήματος και να αφήνει τη βόμβα που μετέφερε μέσα σε μια χαρτοσακούλα. Ο δεύτερος οδηγούσε το όχημα που μετακινήθηκαν.

Ως ύποπτη εξετάστηκε και μία γυναίκα, επίσης με καταγωγή από την Αλβανία.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς έχουν κατηγορηθεί για ένοπλες ληστείες.

Τέλος, η Δίωξη έφτασε στο συμπέρασμα πως το κίνητρο της επίθεσης ήταν το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα για προστασία.