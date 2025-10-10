Στην εξιχνίαση της εμπρηστικής επίθεσης σε εστιατόριο στην Βουλιαγμένη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 16 Οκτωβρίου 2024, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 60χρονος Έλληνας, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αφού παρακολούθησε τον χώρο του καταστήματος για λίγη ώρα, ανέβηκε στην οροφή, όπου και περιέλουσε το σημείο με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας φωτιά που κατέστρεψε τμήμα του καταστήματος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αξιοποίηση βιντεοληπτικού και άλλου αποδεικτικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης και των ερευνών που ακολούθησαν, στην κατοχή του 60χρονου εντοπίστηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια μηχανή, το οποίο είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν από τον ιδιοκτήτη του στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης στο χώρο κατοικίας του ένα μικρό οπλοστάσιο. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, τρία παλαιού τύπου πιστόλια, πέντε μαχαίρια και δύο ξίφη.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα άνευ αδείας,

-3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

-5 μαχαίρια,

-2 ξίφη,

-τσεκούρι,

-2 φακοί,

-3 σκάφη,

-τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,

-4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

-ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

-κινητό και usb.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια ερευνών κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους. Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.