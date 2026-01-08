Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας «Ζ», τρία άτομα, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και παράνομης κατακράτησης αλλοδαπών.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 23, 22 και 19 ετών σε βάρος των οποίων, σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Το κουβάρι ξετύλιξαν οι αρχές, μετά από επιχείρηση σε διαμέρισμα, -όπως γράφει το Typosthes.gr – όταν διαπίστωσαν ότι δύο αλλοδαποί, ένας από τη Γαλλία και ένας από την Τυνησία, είχαν πέσει θύματα απαγωγής και εκβίασης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό αστυνομικό δελτίο «Προηγήθηκε τηλεφωνική καταγγελία στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, για πιθανό περιστατικό αρπαγής και στο πλαίσιο διερεύνησής της, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία, βραδινές ώρες χθες (07-01-2026), διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω κρατούσαν παρά τη θέλησή τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, δύο (2) αλλοδαπούς.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι δύο (2) αλλοδαποί οδηγήθηκαν χωρίς τη θέλησή τους στο εν λόγω διαμέρισμα, με σκοπό την καταβολή χρηματικού ποσού από τις οικογένειές τους, για την απελευθέρωσή τους».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.