Στην εξιχνίαση 13 περιπτώσεων κλοπών και αποπειρών κλοπής προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, έπειτα από συντονισμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε συνολικά 11 Ιερούς Ναούς, καθώς και σε δύο αποθήκες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία τρίτου συνεργού τους, ο οποίος αναζητείται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα όχημα, το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ, οκτώ ναρκωτικά δισκία και δύο αλυσοπρίονα, καθώς και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη δράση των δραστών.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.