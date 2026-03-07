Μία υπόθεση ληστείας – ανθρωποκτονίας, που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2018, στην Αργολίδα, εξιχνιάστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών.

Ληστεία και ανθρωποκτονία

Κατηγορούνται δύο άτομα, σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπή και όπλων. Επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, προέκυψε η εμπλοκή τους, σε μία περίπτωση ληστείας και σε μία κλοπή σπιτιού. Όπως προέκυψε, δύο από τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που αναζητούνται, φέρεται να είχαν διαπράξει την πιο πάνω ληστεία και ανθρωποκτονία, όπως επίσης, μία ληστεία και μία κλοπή σε σπίτι, στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.

Τον χτύπησαν με ξύλινο αντικείμενο

Οι κατηγορούμενοι αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 36 ετών, αντίστοιχα, τον Οκτώβριο του 2018, μπήκαν σε σπίτι με σκοπό να ακινητοποιήσουν ημεδαπό ένοικο. Τον χτύπησαν στο κεφάλι, με ξύλινο αντικείμενο, κάτι που επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ακολούθως, ερεύνησαν τον χώρο του σπιτιού και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2018, αφού απείλησαν με γεωργικό εργαλείο γυναίκα, που ήταν στην αυλή της οικίας της, την οδήγησαν στο εσωτερικό και την έδεσαν. Αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές και 350 ευρώ.

Κλοπή κυνηγετικών όπλων

Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε μία περίπτωση κλοπής κυνηγετικών όπλων από σπίτι, τον Φεβρουάριο του 2019, τα οποία, ωστόσο, βρέθηκαν από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Άργους – Μυκηνών σε εγκαταλελειμμένο χωράφι. Σε βάρος των κατηγορούμενων, που αναζητούνται, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία και ληστεία.