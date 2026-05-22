Μια… ιδιαίτερη υπόθεση κλήθηκε να εξιχνιάσει η αστυνομία στην Καστοριά, καθώς μια οικογένεια από αλεπούδες είχε βρεθεί εντός αστικού ιστού, με τα μικρότερα ζωάκια της παρέας να έχουν δημιουργήσει ένα καταφύγιο μέσα σε φρεάτια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τρία μικρά αλεπουδάκια εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μέσα στην πόλη της Καστοριάς, μαζί με τη μητέρα τους.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εντόπισαν έγκαιρα την τετράποδη οικογένεια, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κανέναν κίνδυνο εντός του αστικού ιστού.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, στελέχη της οποίας ανέλαβαν με ασφάλεια την παραλαβή των μικρών ζώων. Στόχος του Οργανισμού είναι να μεγαλώσουν τα αλεπουδάκια σε προστατευμένο περιβάλλον και, μόλις είναι έτοιμα, να επιστρέψουν με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.