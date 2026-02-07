Εξηγήσεις για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στο ΑΠΘ ζητά το Υπουργείο Παιδείας. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση του Υπουργείου «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το «υπουργείο Παιδείας καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο».

Το υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με τα κάτωθι:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

– Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

– Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου καταλήγει ως εξής:

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

ΕΛ. ΑΣ.: «313 οι προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ»

Συνολικά 313 είναι οι προσαγωγές των εμπλεκόμενων ατόμων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Από τα επεισόδια και τη ρίψη μολότοφ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών κατά των αστυνομικών φέρεται να ξεκίνησε μέσα από το ΑΠΘ, καθώς εντός της Πολυτεχνικής Σχολής γινόταν πάρτι.

Από τη χρήση χημικών της αστυνομίας μια κοπέλα 21 ετών μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις προσαγωγές

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

«Είχαμε μια επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση, με 309 προσαγωγές. Είναι από τις ελάχιστες φορές, από όσο θυμάμαι, που έγινε μια τόσο άμεση και συντονισμένη επιχείρηση και επιτέλους αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια, προς το παρόν, προσήχθησαν», ανέφερε στο thestival.gr o πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Μέχρι και τις 8.30 το πρωί κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης, κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί κάποια προσαγωγή, σε σύλληψη.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου και σε κάδους απορριμμάτων. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ και καταστράφηκε, ενώ ακόμη δύο υπέστησαν σοβαρές φθορές.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν τους γύρω από το ΑΠΘ δρόμους, όπως και την οδό Εγνατία, προκειμένου να αποκατασταθεί και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών για τα γεγονότα στο ΑΠΘ

Με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές αρχές, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδεις για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα πολιτών, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.