Συνολικά 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό. Παρά τη μεγάλη πίεση από τα πολλαπλά και ταυτόχρονα μέτωπα, η έγκαιρη επέμβαση των επίγειων και εναέριων μέσων επέτρεψε τον περιορισμό των περισσότερων εστιών στα αρχικά τους στάδια.

Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία (Κατηγορία Κινδύνου 4)

Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην περιοχή, καθώς εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές (οι περισσότερες μετά τις 12:30), προκαλώντας διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στα Κουφάλια Χαλκηδόνος και στο Λειψύδριο Κιλκίς οι μάχες συνεχίζονται.

Στην Κρηστώνη Κιλκίς η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ λίγο μετά τις 19:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Δύσκολες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε οικισμούς, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής (όπου πλέον έχει οριοθετηθεί και επιχειρούν δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση).

Βίντεο από τη φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης:

Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 3)

Οι εστίες που ξέσπασαν σε Ασπρόπυργο, Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες (Δήμος Αχαρνών) αντιμετωπίστηκαν άμεσα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πριν λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Λοιπή Ελλάδα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε το μέτωπο στον Έμπωνα Ρόδου. Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κατασβεστεί επιτυχώς και δεύτερη εστία στην περιοχή Απράος.

Το μήνυμα του Υπουργείου: Κλειδί για την ασφάλεια τα καθαρά οικόπεδα

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε ότι οι φωτιές κοντά σε οικισμούς ανέδειξαν για ακόμα μία φορά τη σημασία των καθαρών ακάλυπτων χώρων.

«Η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς ένα καθαρισμένο οικόπεδο εμποδίζει τη μεταπήδηση των φλογών και κερδίζει πολύτιμο χρόνο για την πυρόσβεση.

Υψηλός κίνδυνος και την Κυριακή (5/7)

Ο συναγερμός παραμένει σε ισχύ, καθώς για αύριο Κυριακή προβλέπεται:

Πολύ υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 3) σε αρκετές ακόμη περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους τους, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία.