Ένας 65χρονος συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών για απάτη. Συγκεκριμένα, ο 65χρονος είχε προβεί σε εκμετάλλευση του τεχνητού λιμένα Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής με αμοιβή για ίδιον όφελος, επιτρέποντας την προσέγγιση και τον ελλιμενισμό των εισερχόμενων σκαφών.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι διαχειριζόταν και εκμεταλευόταν ο ίδιος το τεχνητό λιμάνι, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στον χώρο διαμονής του 65χρονου, στον Γλαρόκαβο, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φιάλες καταδύσεων, δύο εξωλέμβιοι κινητήρες και το χρηματικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ. Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα των Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.