Οι τέσσερις γραμματείς που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου στην ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβαν εξιτήριο.

Υπενθυμίζουμε πως οι τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν στα πόδια από τα πυρά του ηλικιωμένου δράστη με τα αρχικά Π.Κ. και διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό».

Η κατάσταση της υγείας τους ήταν σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Από την άλλη πλευρά, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στην πρώτη επίθεση που πραγματοποίησε ο 89χρονος, παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.