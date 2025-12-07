Στο σπίτι του μεταφέρθηκε και αναρρώνει ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος συγκίνησε όλη τη χώρα, αποχαιρετώντας τα πρόβατά του, που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφίλου αναγκάστηκε από τις Υγειονομικές Αρχές να δώσει το κοπάδι του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο για την εξάπλωση της ευλογιάς. Τα παιδιά της οικογένειας κατέγραψαν αυτή τη θλιβερή στιγμή σε βίντεο. «Το άδικο είναι πολύ βαρύτερο από τη ζημία», λέει ο ίδιος στο βίντεο, απευθυνόμενος στον «Θεό τσομπάνη».

Ο κ. Θεοφίλου, φανερά συγκινημένος, κατέρρευσε. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αφού εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλικού. «Οι γιατροί μας είπαν να μην εκνευρίζεται, να μην ταράζεται, να μην συγχίζεται. Πέρασε εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα του, μιλώντας στο STAR.

«Πρώτα η οικογένεια, και μετά όλα τα άλλα. Είναι όλη αυτή η κατάσταση από τις 6 του μήνα πολύ ψυχοφθόρα. Αυτό που περνάμε εμείς, ασ’ το καλύτερα», είπε η κτηνοτρόφος.

Η οικογένεια εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, που θεωρούνται τα τελευταία καθαρόαιμα στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας, ένα-ένα μπροστά μας», είχε πει ο κ. Θεοφίλου, αποχαιρετώντας τα πρόβατα. Ο ίδιος, η σύζυγός του και τα παιδιά τους μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν καθημερινά.

Το βίντεο από το Νοσοκομείο

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μία κόρη του κτηνοτρόφου, η οικογένεια ευχαριστεί όσους της συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο, αυτές τις ημέρες, ενόψει της δύσκολης απόφασης για τη θανάτωση του κοπαδιού.

«Είναι σαν να ήταν δικά σας και θέλετε να τα προστατέψετε», λέει η κόρη του. Η ίδια αναφέρει ότι ο πατέρας της είναι καλά στην υγεία του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Η αξονική που έκανε ήταν καλή.

Σε ό,τι αφορά τα πρόβατα είπε ότι «θα τα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, εμείς δεν θα αντισταθούμε» και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία» με δίκες, προσφυγές κλπ.

Στο βίντεο μιλά από το Νοσοκομείο και ο ίδιος ο Θεολόγου που επιβεβαιώνει και αυτός ότι «θα δώσουμε τα πρόβατα τη Δευτέρα, είναι τελική απόφαση». Προσθέτει ότι «μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι, τα γιάτρεψα και για αυτό με πονάει πάρα πολύ, έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».