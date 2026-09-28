Εξώδικο έστειλε το Γηροκομείο Αθηνών στη «Ζούγκλα» όσον αφορά στο άρθρο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα με τον τίτλο «Όργιο σπατάλης στο Γηροκομείο Αθηνών».

Στο εξώδικο – απάντηση, το Γηροκομείο δια του εκπροσώπου του, προέδρου Σπυρίδωνα Χαμακιώκη, κάνει λόγο για ψεύδη και αναλήθειες που αναφέρονται στο δημοσίευμα αλλά και για γεγονότα τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ στο ίδρυμα.

«Το εν λόγω άρθρο αναπαράχθηκε και σε άλλες ιστοσελίδες και αναφέρεται σε δήθεν κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των πόρων του Σωματείου. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δόλια ψεύδη και σκόπιμες ανακρίβειες και έχει συνταχθεί κατά τρόπο που προκαλεί στο αναγνωστικό κοινό αμφιβολίες ως προς την εντιμότητα και τα κίνητρα της Διοίκησής μας, με ειδική αναφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μας, Σπυρίδωνα Χαμακιώτη, καθώς και δημοσίευση μεγάλης απεικόνισης του προσώπου του, δολίως και σκοπίμως για τη μεγαλύτερη πλήξη της προσωπικότητάς του, μολονότι γνωρίζετε ότι αυτό απαγορεύεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και της νομολογίας. Πριν δε προχωρήσουμε στην αντίκρουση των συκοφαντικών και αναληθών ισχυρισμών σας, δέον όπως αναφερθεί ότι σχεδόν τα ίδια αναληθή περιστατικά έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν από έτερους συντάκτες και έχει αποδειχθεί η αβασιμότητά τους», αναφέρεται αρχικά στο εξώδικο και συνεχίζει:

«Επί των δικών σας δε ψευδέστατων και καταφανώς συκοφαντικών ισχυρισμών, επαγόμαστε τα κάτωθι: Ο νυν πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών, κ. Σπύρος Χαμακιώτης ήταν πρόεδρος στην τελευταία δικαστικά διορισμένη διοίκηση του Γηροκομείου, προταθείς ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Η δε Διοίκησή του, ήταν η μόνη που κατόρθωσε να διενεργήσει αρχαιρεσίες και σήμερα το Γηροκομείο διοικείται μετά τις εκλογές της 23ης Οκτωβρίου 2023 από αιρετό εκ της Γενικής Συνέλευσης 11μελές Συμβούλιο. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, στην προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας του Γηροκομείου Αθηνών, κατόπιν σύνταξης του Σχεδίου Εξυγίανσης από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, υπήχθη σε καθεστώς εξυγίανσης. Συνεπώς, ΔΕΝ τον «τοποθέτησε» ο πρώην Δήμαρχος, κ. Μπακογιάννης, ούτε φυσικά, για να είστε ορθά ενημερωμένοι, ελέγχεται «από την Περιφέρεια Αττικής» και τον «Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά».

«Η παρούσα διοίκηση, κατόρθωσε να επαναφέρει το Γηροκομείο Αθηνών σε τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Με τη συνδρομή της εταιρείας GRANT THORNTON, κατάρτισε, σε σύντομο χρόνο, ένα σχέδιο βιωσιμότητας, το οποίο υιοθετήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και οδήγησε στην υπογραφή ενός Σχεδίου Εξυγίανσης (10.01.2023), μέσω του οποίου ρυθμίστηκαν τα σωρευμένα χρέη του παρελθόντος και εξασφαλίστηκε η βιώσιμη λειτουργία του ιδρύματος», αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Όσον αφορά στις καταγγελίες εργαζομένων για δεδουλευμένα στην απάντηση – εξώδικο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Τέλος, καταγγέλλεται η Διοίκηση και προσωπικά ο Πρόεδρος για δήθεν εκφοβισμό εργαζομένης, υπόθεση την οποία, κατά το δημοσίευμα, φέρεται να χειρίζεται το Σωματείο Εργαζομένων του Γηροκομείου, χωρίς, ωστόσο, να παρατίθενται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή αποδεικτικά δεδομένα που να θεμελιώνουν τους ως άνω εξαιρετικά σοβαρούς ισχυρισμούς.

Σε απάντηση των ανωτέρω ψευδών, ανακριβών και παντελώς ανυπόστατων καταγγελιών και προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, της πραγματικής εικόνας και της τιμής και υπόληψης του Σωματείου και της Διοίκησής του, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου ή εκ της ιδιότητάς του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκεται καθημερινά στο γραφείο του και ασκεί ανελλιπώς τα καθήκοντά του, κατά την τελευταία πενταετία, από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα. Ο ισχυρισμός, συνεπώς, ότι δήθεν πραγματοποιεί ελάχιστες επισκέψεις ή ότι είναι «ακριβοθώρητος» ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και διαψεύδεται κατηγορηματικά από τα πραγματικά περιστατικά.

Χρήζει δε ιδιαίτερης σημείωσης, ότι οι συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται το επίμαχο δημοσίευμα, με χρόνο σύναψης τις αρχές του 2021, συνήφθησαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο Πρόεδρος δεν είχε καν αποκτήσει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρά ταύτα, παρελκυστικά και παραπλανητικά παρουσιάζονται ως δήθεν σχετιζόμενες με το Γηροκομείο Αθηνών, ενώ στην πραγματικότητα ουδεμία σχέση έχουν με το Σωματείο, τη διοίκηση ή τη λειτουργία αυτού.

Ως προς την καταγγελία περί δήθεν εκφοβισμού εργαζομένης, η πραγματικότητα είναι απολύτως διαφορετική. Ουδείς εργαζόμενος έχει απολυθεί από το έτος 2021 έως και σήμερα, γεγονός που καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, την έμπρακτη στάση της Διοίκησης έναντι του προσωπικού και διαψεύδει εκ του αποτελέσματος την εικόνα αυταρχικής ή εκδικητικής συμπεριφοράς που επιχειρεί να δημιουργήσει το επίμαχο δημοσίευμα.

Κύριο και διαρκές μέλημα της Διοίκησης υπήρξε και παραμένει η σύμφωνη με τον νόμο και με τις προβλέψεις του Συμφώνου Εξυγίανσης καταβολή και ρύθμιση των παλαιών εργατικών απαιτήσεων, διαδικασία στην οποία έχουν συναινέσει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ισχυρισμός ότι δήθεν ασκήθηκαν πιέσεις από δικηγόρους του Σωματείου προς εργαζομένη προκειμένου αυτή να απεμπολήσει δικαιώματά της, κατόπιν δήθεν απειλής ή εκφοβισμού, είναι όχι μόνον αβάσιμος, αλλά και στερείται οποιασδήποτε λογικής ή πραγματικής τεκμηρίωσης.

Περαιτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι, μέχρι σήμερα, 186 εργαζόμενοι έχουν ήδη ρυθμίσει τις παλαιές οφειλές τους, χωρίς ουδείς εξ αυτών να έχει αμφισβητήσει την έμπρακτη πρόθεση και προσπάθεια της Διοίκησης για την πλήρη και νόμιμη ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων.

Το συγκεκριμένο πραγματικό δεδομένο, το οποίο είναι απολύτως ελέγξιμο και δύναται να αποδειχθεί με τα σχετικά έγγραφα, καταδεικνύει με τρόπο αντικειμενικό την πραγματική κατεύθυνση της Διοίκησης και καταρρίπτει τους αόριστους και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς περί δήθεν εκδικητικής ή εκφοβιστικής συμπεριφοράς έναντι των εργαζομένων. Η πραγματική πορεία των πραγμάτων και οι συγκεκριμένες ενέργειες της Διοίκησης δεν συμβαδίζουν, ούτε κατ’ ελάχιστον, με την εικόνα που επιχειρεί να δημιουργήσει το επίμαχο δημοσίευμα».

Σχετικά με τις δηλώσει του προέδρου του Γηροκομείου Αθηνών στη «Ζούγκλα», στο εξώδικο – απάντηση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως: «Ο Πρόεδρος επεσήμανε πως “ανέλαβε κυκεώνα κακοδιαχείρισης και έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες ανακαίνισης τεσσάρων τουλάχιστον εκ των 7 κλειστών επί δεκαετιών κτηρίων, με στόχο, την επαύξηση του αριθμού των φιλοξενούμενων σε 500” και όχι πως οι φιλοξενούμενοι θα αυξηθούν σε 500 τον επόμενο μήνα, όπως ανακριβώς αναγράφεται».

Με το εξώδικο, το οποίο έχει συνταχθεί από το δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου Βασίλη Καπερνάρου, η Διοίκηση του ιδρύματος αναφέρει ότι το εν λόγω άρθρο ως ψευδές, συκοφαντικό και κακόβουλο.Υπογραμμίζεται επίσης ότι η παρούσα Διοίκηση είναι αιρετή από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023, ενώ το Γηροκομείο τελεί υπό θεσμικά εγκεκριμένο Σχέδιο Εξυγίανσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθενται συγκεκριμένα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία, όπως η μείωση των οφειλών, η αύξηση των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων, η αύξηση των εσόδων από μισθώσεις καθώς και η πλήρης αποκατάσταση της τακτικής μισθοδοσίας και η μερική αποπληρωμή των παλαιών οφειλών προς το προσωπικό. Παράλληλα, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι αιτιάσεις περί εκφοβισμού ή αυθαίρετων απολύσεων εργαζομένων, με την παράθεση επίσημων επιστολών της Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων που εκφράζουν τη στήριξή τους στη Διοίκηση, ενώ παρέχονται διευκρινίσεις για δικαστικές διεκδικήσεις του ιδρύματος.

Κατόπιν αυτών, το Γηροκομείο Αθηνών και ο Πρόεδρός του διαμαρτύρονται για τη βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της φήμης τους και καλούν την ιστοσελίδα να αποσύρει οριστικά το δημοσίευμα και να αναρτήσει κείμενο αποκατάστασης της αλήθειας.

Το δημοσίευμα της «Ζούγκλας» την 9η Σεπτεμβρίου 2026:

Παρατίθεται αναλυτικά τι είχε γράψει η «Ζούγκλα»:

«Όργιο σπατάλης στο Γηροκομείο Αθηνών – Καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις, εξυπηρετήσεις και bullying εναντίον εργαζομένων υπό τη διοίκηση του Σπύρου Χαμακιώτη.

Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Αθηναίων και στενός συνεργάτης του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη ήταν ο Σπύρος Χαμακιώτης. Συνταξιούχος πλέον συνεχίζει να προεδρεύει, να ελέγχει και να ενεργεί κατά το δοκούν στο Γηροκομείο Αθηνών στο οποίο τον είχε τοποθετήσει ο πρώην Δήμαρχος. Τώρα πλέον ο θεσμός αυτός δεν ελέγχεται από την Δημοτική Αρχή αλλά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Τίποτε ωστόσο δεν έχει αλλάξει στο πολύπαθο Γηροκομείο Αθηνών. Λειτουργούν μόνον τα 3 από τα 11 κτήρια του. Αυτό σημαίνει πώς οι υπηρεσίες που παρέχει στο κοινωνικό σύνολο είναι προκλητικά μειωμένες και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε το Γηροκομείο.

Παρόλα αυτά ο θεσμός αυτός διαθέτει κάτι το μοναδικό. Μία τεράστια ακίνητη περιουσία. Μία περιουσία που κάνει το Γηροκομείο εξαιρετικά «δημοφιλές». Διαθέτει λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες περί τα 270 ενεργά ακίνητα και κάπου 1.000 συνολικά. Μεγάλα ονόματα της οικονομικής ελίτ της χώρας και πολλά πρόσωπα που σχετίζονται με την πολιτική ελίτ της Ελλάδας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Ωστόσο δεν είναι το ζήτημα που θα μας απασχολήσει τώρα. Κάποια άλλη στιγμή όμως και μάλιστα σύντομα σίγουρα η ακίνητη περιουσία του Γηροκομείου Αθηνών θα απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα μας.

Το Γηροκομείο Αθηνών αποτελεί μία από τις πιο πονεμένες και ταλαιπωρημένες ιστορίες της πρωτεύουσας. Όπως πολλοί γνωρίζουν ήδη, πρόκειται για ένα ιστορικό ίδρυμα με τεράστια περιουσία, χτισμένη βήμα-βήμα από τις ευγενικές δωρεές ανθρώπων που οραματίστηκαν μια αξιοπρεπή τρίτη ηλικία για τους συμπολίτες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ίδρυμα διαθέτει μια τεράστια περιουσία που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η ακριβής περιουσία φέρεται πως παραμένει απροσδιόριστη λόγω παλαιότερων διοικητικών προβλημάτων, εκκρεμοτήτων και ελλιπούς διαχείρισης.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στη «Ζούγκλα», το ίδρυμα αντί για σημείο αναφοράς κοινωνικής προσφοράς, φέρεται πως μετατράπηκε σε πεδίο αφαίμαξης, ταλανιζόμενο από διοικήσεις με βαριές καταδικαστικές αποφάσεις, στρατούς «ημετέρων», άκρατο νεποτισμό και αλλεπάλληλες «προσωρινές» διοικήσεις που υπόσχονταν διαφάνεια αλλά τελικά ουδέποτε ολοκλήρωναν τις αρχαιρεσίες για τις οποίες διορίζονταν.

Και ξαφνικά βρέθηκε στον τιμόνι του Ιδρύματος ο Σπύρος Χαμακιώτης, ένας συνταξιούχος υπάλληλος βαθμού Α του Δήμου Αθηναίων. Η επιλογή βέβαια δεν ήταν τυχαία. Έγινε κατόπιν επιλογής του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη με στόχο να εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο εξυγίανσης. Μόνο που αυτά τα οποία πληροφορείται η «Ζούγκλα» για τα πεπραγμένα και τις ημέρες του κύριου Χαμακιώτη κάθε άλλο παρά σε εξυγίανση δεν οδηγούν. Καταγγελίες εργαζομένων για εκδικητικές συμπεριφορές αλλά και για περίεργες συναλλαγές από την πλευρά της διοίκησης εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για τη διαφανή και χρηστή διαχείριση του λεηλατημένου ιδρύματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν ερωτήματα για το αν πρόκειται για μια ειλικρινή προσπάθεια διάσωσης ή απλώς για τη συνέχιση μιας νοσηρής πρακτικής με νέο περιτύλιγμα.

Όπως ήδη έχουν αποκαλύψει δημοσιεύματα του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, ήδη από τα τέλη του 2021 η παρουσία του νέου προέδρου στο ίδρυμα ήταν από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον «ακριβοθώρητη». Το Γηροκομείο φαινόταν να έχει αφεθεί στον αυτόματο πιλότο, με τον κ. Χαμακιώτη να πραγματοποιεί ελάχιστες επισκέψεις, να μην έχει γνωρίσει ούτε να έχει συνεργαστεί ουσιαστικά με το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να μην έχει συναντήσει το σωματείο των εργαζομένων και να μην έχει μεριμνήσει για τη διενέργεια μιας λεπτομερούς απογραφής ή ενός αξιόπιστου οικονομικού ελέγχου. Όταν δε τελικά κατατέθηκε το πολυσυζητημένο «σχέδιο εξυγίανσης» τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αποδείχθηκε μια ελλιπής και εξαιρετικά προβληματική έκθεση μόλις 36 σελίδων, η οποία δεν συνοδευόταν καν από τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης των υπολογισμών. Ήδη τα ερωτήματα από τότε ήταν πολλά. Πώς είναι δυνατόν να επικαλείται κανείς την εξυγίανση ενός τόσο πλούσιου και σύνθετου οργανισμού, όταν ο ίδιος παραμένει ουσιαστικά απών από την καθημερινότητά του και παρουσιάζει πρόχειρα σχέδια χωρίς τεκμηρίωση;

Η προσωπική Εταιρεία του Προέδρου

Την ίδια ώρα που το Γηροκομείο Αθηνών παρέμενε βυθισμένο στην αδράνεια και την αβεβαιότητα, – σύμφωνα πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα – η προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα του προέδρου γνώριζε μια εντυπωσιακή άνθηση. Ο κ. Χαμακιώτης, ο οποίος διορίστηκε στο ίδρυμα τον Νοέμβριο του 2021, είχε φροντίσει λίγους μήνες νωρίτερα, στις 5 Ιανουαρίου του 2021, να συστήσει μια εταιρεία με αντικείμενο την «παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης» και αρχικό κεφάλαιο μόλις 500 ευρώ. Η εταιρεία αυτή, με την επωνυμία «ΔΗΠΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» όπως εμφανιζόταν στο ΓΕΜΗ, είχε ως μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον ίδιο τον προσωρινό πρόεδρο, ενώ ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της ιδιωτικής του εταιρείας ήταν το email υπαλλήλου του λογιστηρίου του Δήμου Αθηναίων.

Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία των 500 ευρώ κατάφερε να εξασφαλίσει χιλιάδες ευρώ από απευθείας αναθέσεις Ανωνύμων Εταιρειών και φορέων του Δήμου Αθηναίων, με περιγραφές «έργου» που κάθε άλλο παρά συνιστούσαν επείγουσες ή πρωτεύουσες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, η διαδρομή του χρήματος ξεκινούσε την 1η Φεβρουαρίου του 2021 με ποσό 20.000 ευρώ από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), για να ακολουθήσει λίγες μέρες μετά, στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, ανάθεση 19.800 ευρώ από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (ΔΑΕΜ). Στις 26 Μαρτίου του 2021 η ΕΑΤΑ επανέρχεται με νέα ανάθεση 20.000 ευρώ, ενώ στις 19 Ιουλίου του 2021 προστίθενται ακόμα 15.000 ευρώ από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΑ). Η ροή των αναθέσεων συνεχίζεται και το επόμενο έτος, καθώς στις 16 Μαρτίου του 2022 η ΔΑΕΜ εγκρίνει επιπλέον 30.000 ευρώ προς την εταιρεία του κ. Χαμακιώτη, ενώ στις 20 Ιουλίου του 2022 προστίθενται ακόμα 30.000 ευρώ από τη δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας.

Όλα αυτά τα ποσά, όπως καταγγέλλεται, εκταμιεύτηκαν με γενικόλογες αιτιολογίες περί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του συστήματος απόδοσης, την παρακολούθηση του προϋπολογισμού έργων και δράσεων του Δήμου Αθηναίων, την ανάλυση τήρησης διαδικασιών και την παροχή «εξειδικευμένων» υπηρεσιών.

Θα διερωτάται κανείς λοιπόν εάν όλα αυτά σταμάτησαν ή συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Καταγγελίες που έφτασαν στη «Ζούγκλα» από εργαζόμενους του ιδρύματος αναφέρουν πως τίποτε δεν έχει σταματήσει. Αντιθέτως η κατάσταση – όπως εξηγούν – φέρεται πως έχει χειροτερέψει.

Καταγγελίες για bullying εναντίον εργαζομένων

Πρόσφατα, το σωματείο εργαζομένων του Ιδρύματος χειρίζεται μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξοργίζει το κοινό αίσθημα. Πιο συγκεκριμένα σε εργαζόμενη της οποίας η προηγούμενη διοίκηση της χρωστούσε περίπου 57.000 ευρώ δεδουλευμένα, αντί να λυθεί το πρόβλημά της και να την αποζημιώσουν έφτασαν σε σημείο να την εκβιάσουν. Η γυναίκα αυτή, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Ζούγκλα», έκανε ραντεβού με τον κύριο Χαμακιώτη προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημά της. Θα περίμενε κανείς ότι από την πλευρά της διοίκησης υπάρχει ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Αντιθέτως , σύμφωνα με καταγγελία που έχει υποβληθεί, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Προσπάθησαν να την ξεχρεώσουν με 2.200 ευρώ και όταν αυτή δεν δέχθηκε ο διοικητής έδωσε εντολή για καταγγελία της σύμβασής της.

Η καταγγελία έχει και συνέχεια. Σύμφωνα με την περιγραφή της εργαζόμενης, οι δικηγόροι του ιδρύματος φέρεται πως έφτασαν σε σημείο με συγκεκριμένο τρόπο να την εκφοβίσουν προκειμένου να μην κινηθεί νομικά, κάτι το οποίο τελικά έκανε. Άλλη εργαζόμενη ανέφερε στη «Ζούγκλα» πως ένας από τους δικηγόρους της συνέστησε να μην κοντράρει τη διοίκηση διότι «έχει μια πολύ καλή οικογένεια και…. παιδάκια».

Ο κύριος Χαμακιώτης μέχρι και σήμερα φέρεται πως δεν πτοείται από όλα αυτά, ή μάλλον νιώθει τόσο ισχυρός που πιστεύει πως κανείς δεν είναι σε θέση να αγγίξει την αυλή του.

Το «αλισβερίσι» με την Αρχιτέκτονα και οι απευθείας αναθέσεις

Και για του λόγου το αληθές, στα γραφεία της «Ζούγκλας» έφτασαν καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο πως η σπατάλη χρημάτων συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα στις 1 Φεβρουαρίου του 2026 το Γηροκομείο αναθέτει έργο για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ &ΣΙΑ ΕΕ», αξίας 29.760 ευρώ.

Επίσης στις 25/22025 η «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.» η οποία ανήκει στον Δήμο Αθηναίων αναθέτει έργο στην «ΔΗΠΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» αξίας 20.000 ευρώ. Το έργο σύμφωνα με την καταγγελία και τα έγγραφα αφορά παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οικονομική παρακολούθηση του προϋπολογισμού έργων και δράσεων που υλοποιεί η «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.». Σημειώνεται πως η «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.», λειτουργεί ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που σημαίνει ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κύριο ή αποκλειστικό μέτοχο τον Δήμο. Ουσιαστικά αποτελεί το βασικό εργαλείο, τον επιχειρησιακό βραχίονα, μέσω του οποίου η εκάστοτε δημοτική αρχή σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί μεγάλα έργα, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις για την πόλη.

Και … «διμερείς» σχέσεις μεταξύ Σπυροπούλου και Προέδρου

Ακόμα κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στις 20/11/2025 η εταιρεία «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» υπό την πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, Σουλτάνα Σπυροπούλου, αναθέτει έργο αξίας 23.000 ευρώ στην εταιρεία «ΔΗΠΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». Στην εταιρεία της κυρίας Σπυροπούλου όπως γράψαμε νωρίτερα δόθηκε έπειτα από μερικούς μήνες έργο από τον κύριο Χαμακιώτη.

Δηλαδή ο ένας τα δίνει στον άλλον…

Να σημειωθεί πως η εταιρεία «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» (πρώην Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.) είναι κρατική ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στην εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης (μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Υποδομών & Μεταφορών). Διεύρυνε τον σκοπό της, καθώς πλέον αναλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αστικής ανάπλασης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο στα όρια της Αθήνας.

Γεννάται λοιπόν το εύλογο και σοβαρό ερώτημα: Είναι ηθικά και διοικητικά συμβατό ο εκλεκτός της δημοτικής αρχής και τώρα πια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη σωτηρία του Γηροκομείου να αποκομίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από δημοτικές και κρατικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων, την ώρα που το ίδρυμα περιμένει ακόμα την ουσιαστική εξυγίανσή του;

Για να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Παλαιότερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για αινιγματική στάση που τήρησε η διοίκηση απέναντι σε υποθέσεις που ζημιώνουν ευθέως τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα να θυμηθούμε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Πάτση, του πρωτοπαλίκαρου τότε του κυβερνώντος κόμματος το οποίο όταν πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη απεπέμφθη . Όταν αποκαλύφθηκε τότε ότι ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. χρωστούσε στο Γηροκομείο ενοίκια ύψους 165.000 ευρώ, ο κ. Χαμακιώτης, αντί να διεκδικήσει σθεναρά τα οφειλόμενα ποσά υπέρ των ηλικιωμένων, έσπευσε να δηλώσει πως τα ενοίκια αυτά καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα δημοσιεύματα σημειώνουν πως πρόκειται για μια παράδοξη προσπάθεια δικαιολογίας που εγείρει επιπλέον ερωτήματα για το αν η διοίκηση προστατεύει τα συμφέροντα του Ιδρύματος ή αν παρέχει κάλυψη σε πρόσωπα που κερδοσκοπούν σε βάρος του.

Είναι προφανές πως η κατάσταση του Γηροκομείου Αθηνών αποτελεί ευθεία προσβολή απέναντι στους δωρητές που προσέφεραν τους κόπους μιας ζωής, απέναντι στους εργαζόμενους που παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά κυρίως απέναντι στους ίδιους τους ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη φροντίδας.

Ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ως εποπτεύων φορέας, αλλά και ο ίδιος ο κ. Χαμακιώτης οφείλουν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν και συνεχίζουν να καταγγέλλονται;

Τι απαντά στη «Ζούγκλα» ο Σπύρος Χαμακιώτης

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Γηροκομείου Αθηνών, προκειμένου να πάρει απαντήσεις για τις καταγγελίες αυτές που έφτασαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα αλλά και για όλα όσα καταλογίζονται στη Διοίκηση.

Σχετικά με τα περί bullying ανέφερε πως «οι καταγγελίες αυτές είναι ανυπόστατες». Όπως υποστήριξε, «πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων οι οποίοι παρέμεναν απλήρωτοι επί 15 χρόνια και νοσταλγούν τις παλιές κακές εποχές».

Παράλληλα ξεκαθάρισε τα εξής: «Το Γηροκομείο βρίσκεται σε φάση εξυγίανσης και έχει μειώσει τα χρέη του κατά 56%. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά ενώ όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες σύμφωνα με τον νόμο 4412 του 2016».

Επίσης επεσήμανε πως «ανέλαβε έναν κυκεώνα κακοδιαχείρισης αλλά τελικά τον επόμενο μήνα το Ίδρυμα θα φιλοξενεί συνολικά 500 ηλικιωμένους, ενώ σήμερα φιλοξενεί μόλις 180».

Τέλος δεσμεύθηκε πως θα απαντήσει αναλυτικά σε όλα όσα καταγγέλλονται για τη διοίκηση.»

Αναλυτικά το εξώδικο της Διοίκησης του Γηροκομείου Αθηνών:

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