Στο μικροσκόπιο τεσσάρων μεγάλων κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων μπαίνει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

Με ένα εκτενές εξώδικο 192 σελίδων προς τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, οι φορείς εξαπολύουν βολές για ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και εποπτείας γύρω από τις τιτλοποιήσεις, τα funds και τις διαδικασίες των πλειστηριασμών.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, με τους συντάκτες του εγγράφου να απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις σε έξι κομβικά σημεία.

Το έγγραφο των 192 σελίδων συνυπογράφουν:

– Το ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος

– Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου

– Ο Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλλονιάς «Η Κράνη»

– Η Ένωση Καταναλωτών «Η Δικαίωση»

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τρεις εκπροσώπους φορέων που συνυπογράφουν το εξώδικο. Ακούστε τι μας είπαν:

Γιώργος Βαγενάς (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου)

O κ. Βαγενάς επεσήμανε ότι οι μέθοδοι υπολογισμού των δανείων είναι καταχρηστικοί, ενώ δεν είναι σύννομοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως επεσήμανε, στόχος είναι η αφαίρεση των παράνομων και καταχρηστικών τόκων.

Ανδρέας Παππάς (Ένωση Καταναλωτών «Η Δικαίωση»)

Ο κ. Παππάς υπογράμμισε ότι ο τρόπος υπολογισμού των «κόκκινων δανείων» είναι μπερδεμένος, με αποτέλεσμα χιλιάδες οφειλέτες να χάνουν τις περιουσίες τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό είναι κάτι που δεν συνάδει με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για αυτό θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις.

Μιχάλης Μαρκάτος (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς «Η Κράνη»

Ο κ. Μαρκάτος τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας των φορέων συμπεριλαμβάνει και την κατάργηση των funds.

Τα 6 σοβαρά ζητήματα που έχουν θέσει οι φορείς στον Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα

Σημειώνεται ότι οι οργανώσεις που συνυπογράφουν το εξώδικο, δίνουν δεκαήμερη προθεσμία στον κ. Στουρνάρα (με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026) προκειμένου να τοποθετηθεί επίσημα στα εξής ζητήματα:

1. Το θολό τοπίο των εισπράξεων στα «κόκκινα» δάνεια

Οι φορείς θέτουν το ερώτημα της πραγματικής νομιμοποίησης όσων διεκδικούν τα χρήματα των δανειοληπτών. Μετά τη μεταφορά των δανείων από τις τράπεζες σε εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) και στη συνέχεια σε εταιρείες διαχείρισης (servicers), ο πολίτης συχνά χάνει τα ίχνη του πραγματικού δικαιούχου της οφειλής του.

Ζητούν απτές αποδείξεις για το ποιος αγόρασε τις απαιτήσεις, με τι αντίτιμο, από ποιον λογαριασμό έγινε η πληρωμή και πώς καταγράφηκαν αυτές οι κινήσεις στα τραπεζικά βιβλία, καθώς και αν υπήρξε πραγματική μεταφορά του οικονομικού κινδύνου εκτός τραπεζικού συστήματος.

2. Οι κρατικές εγγυήσεις του «Ηρακλή» και το Δημόσιο

Το πρόγραμμα «Ηρακλής» δημιουργήθηκε για να εξυγιάνει τους ισολογισμούς των τραπεζών μέσω κρατικών εγγυήσεων στις senior (υψηλής προτεραιότητας) ομολογίες. Το εξώδικο εγείρει ερωτήματα για το ποιος κατέχει τελικά αυτούς τους τίτλους. Εάν βρίσκονται ακόμα στα χέρια των ίδιων των τραπεζών, προκύπτει το ερώτημα αν το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ανεξάρτητους επενδυτές ή αν απλώς προστατεύει εσωτερικά το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, ζητείται ενημέρωση για τυχόν ενεργοποίηση ή κατάπτωση αυτών των εγγυήσεων.

3. Η ερμηνεία της απόφασης 6/2026 του Αρείου Πάγου

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση ορίζει ότι για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ο τόκος δεν πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου, αλλά αποκλειστικά πάνω στο ποσό της μηνιαίας δόσης που επιδίκασε το δικαστήριο.

Οι φορείς επικρίνουν τη στάση του Διοικητή της ΤτΕ, ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι η απόφαση «επιδέχεται πολλών αναγνώσεων», και τον καλούν να διευκρινίσει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εναλλακτικές ερμηνείες σε μια απόφαση που οι ίδιοι θεωρούν απολύτως σαφή.

4. Το κενό στην κυβερνητική προστασία των δανειοληπτών

Η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου κρίνεται από τους φορείς ως ελλιπής. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η ρύθμιση αφήνει απροστάτευτους όσους έχουν ήδη υποστεί τις σοβαρότερες συνέπειες:

– Δανειολήπτες που κηρύχθηκαν έκπτωτοι από τις ρυθμίσεις.

– Όσους έχασαν τη δικαστική προστασία λόγω εσφαλμένων υπολογισμών εκ μέρους των πιστωτών.

– Πολίτες που οδηγήθηκαν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Οι ενώσεις ζητούν καθολικό και αναδρομικό επανυπολογισμό των οφειλών, ώστε να αποκατασταθούν όσοι εμφάνισαν «τεχνητή» ασυνέπεια εξαιτίας παράνομων χρεώσεων.

5. Το δίκτυο των Servicers και ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων

Οι servicers δεν περιορίζονται σε ρόλο απλού διαμεσολαβητή, αλλά αποτελούν τον κεντρικό μοχλό ενός συστήματος που περιλαμβάνει funds, SPVs και REOCOs (εταιρείες διαχείρισης ακινήτων).

Η καταγγελία εστιάζει στην πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματικοί κύκλοι που γνωρίζουν τα οικονομικά στοιχεία ενός δανείου και ελέγχουν το ακίνητο, ενδέχεται να συνδέονται με τις εταιρείες που τελικά το αποκτούν μέσω πλειστηριασμού. Ζητείται ο ενδελεχής έλεγχος των πληρεξουσίων και η πλήρης καταγραφή της ταυτότητας των τελικών πλειοδοτών (υπερθεματιστών).

6. Τα ερωτηματικά για την ανεξαρτησία του Επόπτη στον «Ηρακλή ΙΙΙ»

Στο επίκεντρο της κριτικής μπαίνει και ο ρόλος του Ανεξάρτητου Επόπτη (Monitoring Trustee) για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ». Αναφέρεται η σύμβαση του Υπουργείου Οικονομικών με την εταιρεία ΑΙΓΙΣ Σ.Κ., της οποίας επικεφαλής είναι ο Ηλίας Κυριακόπουλος.

Σύμφωνα με το εξώδικο, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εμφανίζεται ταυτόχρονα ως στέλεχος και δικαιούχος της HIRA, μιας πλατφόρμας με δραστηριότητα στο real estate και τη διαχείριση κόκκινων δανείων (NPL servicing), όπου εντοπίζονται και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του κλάδου (EuPraxis FSI, PS ESTIA). Οι φορείς ζητούν την πλήρη δημοσιοποίηση των συμβάσεων, των ελέγχων συμβατότητας (conflict checks) και των εκθέσεων του επόπτη για να διασφαλιστεί η αμεροληψία της διαδικασίας.