Μετ’ εμποδίων, με μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις διεξάγεται η κορύφωση της μεγάλης εξόδου των Αθηναίων για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο, ενώ οδήγησαν σε ακυρώσεις κομβικών δρομολογίων από τον Πειραιά.

Την ίδια στιγμή, το αδιαχώρητο επικρατεί στον κεντρικό σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού με δεκάδες έκτακτα δρομολόγια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε πλήρη εφαρμογή έκτακτο σχεδιασμό τροχονομικών ελέγχων και απαγορεύσεων για τα φορτηγά στις εθνικές οδούς.

«Μπλόκο» στα λιμάνια λόγω μποφόρ – Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

Η εικόνα στα τρία κύρια λιμάνια της Αττικής παραμένει ρευστή, με τις Λιμενικές Αρχές να επανεκτιμούν συνεχώς τα μετεωρολογικά δεδομένα:

Αν και η πλειονότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελείται κανονικά, το πρωί της 14ης Αυγούστου καταγράφηκαν τέσσερις σημαντικές ακυρώσεις αναχωρήσεων προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη στο λιμάνι του Πειραιά:

«Blue Star Paros» (προορισμοί: Σύρος, Τήνος, Μύκονος).

(προορισμοί: Σύρος, Τήνος, Μύκονος). «Eurochampion Jet 2» (προορισμοί: Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Ίος, Κουφονήσι, Θήρα).

(προορισμοί: Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Ίος, Κουφονήσι, Θήρα). «Super Speed 4» (προορισμοί: Πάρος, Νάξος, Κουφονήσι).

(προορισμοί: Πάρος, Νάξος, Κουφονήσι). «Champions League Jet 2» (προορισμοί: Σύρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος, Θήρα, Ηράκλειο).

Συνολικά, παρά τις ακυρώσεις, από τον Πειραιά είχαν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων με 22.894 προκρατήσεις επιβατών προς τα νησιά του Αιγαίου.

Την ίδια στιγμή, εξαιρετικά αυξημένη είναι η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, όπου εκτελούνται 60 δρομολόγια (35 με υδροπτέρυγα/ταχύπλοα και 25 με επιβατηγά-οχηματαγωγά) εξυπηρετώντας επιπλέον 7.632 επιβάτες.

Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφήνας, το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00 για το σύνολο των προορισμών προς τις Κυκλάδες με μοναδική εξαίρεση να αποτελούν τα δρομολόγια της γραμμής προς Μαρμάρι Ευβοίας.

Ενώ στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει η πλήρης αναστολή των δρομολογίων λόγω των σφοδρών ριπών ανέμου έως τις 16:00.

Το Λιμενικό Σώμα απευθύνει αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να μην μεταβαίνουν στα λιμάνια αν πρώτα δεν έχουν επικοινωνήσει με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του δρομολογίου τους.

Αδιαχώρητο στον Κηφισό – 50 έκτακτα δρομολόγια για Πελοπόννησο

Την ίδια ώρα, πανδαιμόνιο επικρατεί στον Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Κηφισού).

Χιλιάδες πολίτες επιλέγουν το λεωφορείο ως μια πιο οικονομική, άμεση και ασφαλή επιλογή για τις μετακινήσεις τους.

Για την αντιμετώπιση της τεράστιας ζήτησης, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έθεσαν σε εφαρμογή έκτακτο σχεδιασμό:

Προστεθήκαν συνολικά 50 έκτακτα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο .

. Ειδικά για τον νομό Μεσσηνίας , επιστρατεύθηκαν 16 επιπλέον λεωφορεία .

, επιστρατεύθηκαν . Στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγονται η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Μάνη, ενώ σταθερή ροή επιβατών παρατηρείται και προς τη Δυτική Ελλάδα (Ναύπακτος, Αγρίνιο) καθώς και προς τα νησιά του Ιονίου.

Μποτιλιάρισμα στις εξόδους – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους της Αττικής παρουσιάζει από νωρίς το πρωί αυξημένη πυκνότητα, ενώ η κορύφωση της κίνησης αναμένεται από αργά το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση των οδηγών, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό τροχονομικής αστυνόμευσης σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, περιλαμβάνοντας:

Συνεχείς ελέγχους: Συγκρότηση ειδικών συνεργείων για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης/κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα).

Συγκρότηση ειδικών συνεργείων για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης/κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα). Αυξημένη παρουσία: Εντατική αστυνόμευση στα επικίνδυνα σημεία του δικτύου, καθώς και στους κόμβους εισόδου/εξόδου των μεγάλων αστικών κέντρων, στα αεροδρόμια και τους σταθμούς.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών (άνω των 3,5 τόνων)

Για τη διευκόλυνση των Ι.Χ., ισχύει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών οχημάτων στις εθνικές οδούς: