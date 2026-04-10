Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου από το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αναχώρησε από την Αττική για την περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο «κύμα» εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα λίγο μετά τις 11 το πρωί ξεκίνησαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές με αυτοκίνητα στα διόδια Ελευσίνας ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τους Αγ. Θεοδώρους. Παράλληλα καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.

Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.