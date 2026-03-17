Εξομοιωτές πτήσης F-16 και F-35 θα εγκατασταθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο δημαρχείο Καρδίτσας στο πλαίσιο της δράσης που διοργανώνει ο δήμος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου. Η πρωτοβουλία λήφθηκε έπειτα από σχετική πρόταση που υπέβαλαν προς τον δήμο Καρδίτσας οι εκπρόσωποι της αερολέσχης του αεροδρομίου Μυρίνης.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, μαθητές (κυρίως αλλά όχι μόνον) θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μέσα σε εξομοιωτές F-16 και F-35 μια μοναδική και πλήρως διαδραστική εμπειρία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων ιπτάμενων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Επίσης μέρος στην όλη δράση μπορεί να λάβει και οποιοσδήποτε πολίτης το επιθυμεί κατόπιν συνεννόησης. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, συμβάλλει στην προαγωγή της αεροπορικής ιδέας και στην ενίσχυση της εξοικείωσης των νέων με την τεχνολογία και την καινοτομία στον αεροπορικό χώρο.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος τονίζει: «Η ιδέα ξεκίνησε από τους φίλους της αερολέσχης του αεροδρομίου Μυρίνης. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον δήμο προς την Πολεμική Αεροπορία και κατόπιν των σχετικών συνεννοήσεων έγινε δεκτό. Θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από νέα παιδιά καθώς θεωρούν ότι θα έχουν την ευκαιρία, εκτός από το να αποκτήσουν μια εμπειρία που δεν είναι πολύ προσιτή για τον απλό πολίτη, να έρθουν σε επαφή με μια τεχνολογία αιχμής, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε πολλές πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εμείς ως δημοτική αρχή είμαστε πάντα ανοιχτοί σε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις και θεωρούμε ότι με τη δράση αυτή, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο το μικρό αεροδρόμιο της Μυρίνης ενώ ανοίγουμε τον δρόμο και για άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες».

Αεροδρόμιο Μυρίνης

Σημειώνεται πως το το αεροδρόμιο Μυρίνης βρίσκεται στη μέση του κάμπου και επτά χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας. Οι διαστάσεις του διαδρόμου – σύμφωνα και με την έκθεση αυτοψίας του κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – είναι 680 μέτρα μήκος και 20 μέτρα πλάτος, οι διαστάσεις της ζώνης ασφάλειας είναι 740 x 60 μέτρα, έχει προβλεφθεί ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο κατώφλια του διαδρόμου και η διαγράμμιση είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το αεροδρόμιο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης- απογείωσης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ