Έτοιμη η πλατεία Παύλου Μελά (πρώην πλατεία Ρηγίλλης). Ολοκληρώθηκε ο εξωραϊσμός της χάρη στην ευγενική προσφορά του Έλληνα εφοπλιστή, Νικόλαου Πατέρα.

«Η Αθήνα προχωρά με μικρές παρεμβάσεις που κάνουν μεγάλη διαφορά», τόνισε ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας για την σημασία της συνεισφοράς του Νικόλαου Πατέρα στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει ένα ιστορικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Τώρα οι δημότες μπορούν να απολαμβάνουν μια ανανεωμένη εμπειρία στον δημόσιο αυτό χώρο.

Ο κ. Δούκας φωτογραφήθηκε πλάι στον κ. Πατέρα και μαζί παρουσίασαν στους πολίτες τη νέα όψη της πλατείας, όπου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα έργα για την αποκατάσταση ζημιών, τον καθαρισμό και τον καλλωπισμό της με φυτά.

Δείτε φωτογραφίες από την πλατεία Παύλου Μελά:

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας έγραψε στην ανάρτησή του στα social media:

αποκατάσταση της πλακόστρωσης και επισκευές στη δαπεδόστρωση

αντικατάσταση φωτιστικών με νέα LED

καθαρισμό και επίχρισμα του σιντριβανιού

τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων στα παρτέρια

καθαρισμό πρασίνου, κλαδέματα και φύτευση 60 νέων φυτών

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα: