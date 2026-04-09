Τρίτη βράδυ (7/4) στους δρόμους της «Αθηναϊκής Ριβιέρας», όπως αποκαλούν πολλοί τις περιοχές του Ελληνικού, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης. Γυαλιστερά αυτοκίνητα με πολλά άλογα και μοτοσικλέτες που η εξάτμιση τους θυμίζει… σωλήνα ύδρευσης, ανοίγουν το γκάζι και κάνοντας τα ραντάρ της Τροχαίας να «κοκκινίζουν».

Γι’ αυτό το λόγο, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), όπως φαίνεται και στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, έκαναν περιπολίες σε κεντρικούς δρόμους, τους οποίους δεν είναι λίγοι αυτοί που τους θεωρούν πίστες αγώνων ταχύτητας. «Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις, ενδεικτικά:

• -7- για επίδειξη ικανοτήτων,

• -13- για οχήματα που δεν έφεραν ή είχαν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας,

• -4- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

• -1- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

• -1- για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

• -2- για πρόκληση θορύβου.

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν -2- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, -10- άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας «ανανέωσαν» το ραντεβού τους με τους οδηγούς που αδιαφορούν για τους υπόλοιπους και τις ημέρες του Πάσχα καθώς θα κάνουν συνεχώς περιπολίες.