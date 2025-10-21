Μπήκε στη Σιβιτανίδειο Σχολή, έβρισε, χαστούκισε και … συνελήφθη. Ήταν περίπου 12 και μισή το μεσημέρι όταν ένας 21χρονος, που δεν είχε καμιά σχέση με τη Σχολή, εισέβαλε στο προαύλιο.

Ο Διευθυντής του Σχολείου και οι άλλοι Καθηγητές του ζήτησαν να αποχωρήσει, όμως ο νεαρός είχε άλλα στο νου του. Ξαφνικά, άρχισε να τους βρίζει όλους και χαστούκισε τη Διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ που συστεγάζονται.

Αμέσως, στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον οξύθυμο νεαρό. Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Οι Εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ότι μπορούν, αν θέλουν, να υποβάλουν μήνυση σε βάρος του νεαρού, αλλά επιφυλάχτηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δεν ήταν η πρώτη φορά που εισέβαλε στον χώρο της Σχολής.

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη