Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα δέματα από Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία παρέλαβε στο σπίτι του ένας εξωτερικός φρουρός στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μόνο που δεν περίεχε κάποια παραγγελία από γνωστή εμπορική πλατφόρμα, αλλά διάφορα καπνικά προϊόντα που περιείχαν και κάνναβη.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό έφτασε στη χώρα μας και εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από Η.Π.Α που περιείχε συνολικά -6- συσκευές ατμίσματος κάνναβης, καθώς και ένα ακόμη δέμα, το οποίο εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε πιθανόν ναρκωτικές ουσίες σε πάστα και υγρή μορφή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών οργάνωσαν επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» και όταν ένα από τα δέματα έφτασε στα χέρια του 50χρονου, τον συνέλαβαν. Ακολούθησε έρευνα, και στην κατοχή του αλλά και στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- γυάλινα βάζα με κάνναβη σε μορφή πάστας λευκού χρώματος, μεικτού βάρους -239- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με μπισκότο κάνναβης (διαλυμένο), μεικτού βάρους -32- γραμμαρίων,

-7- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους-7- γραμμαρίων,

νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο κάνναβη σε μορφή πάστας, μεικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων,

-14- συσκευές ατμίσματος κάνναβης,

-7- αμπούλες κάνναβης,

-2- σύριγγες κάνναβης,

– πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

















Αυτό που ανησύχησε τις αρχές είναι το γεγονός ότι τέτοιου είδους καπνικά προϊόντα μπορούν να διακινηθούν πολύ εύκολα, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Επίσης, «σε αυτή τη φάση της έρευνας δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η διακίνηση των ναρκωτικών γινόταν και μέσα στις φυλακές» λέει στέλεχος των διωκτικών αρχών.

Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη σύλληψη του κατηγορούμενου, σε αποθήκες εταιρίας ταχυδρομείου εντοπίσθηκαν ακόμη δύο δέματα με τον ίδιο ως άνω παραλήπτη που συνολικά περιείχαν 5 αμπούλες κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης και γυάλινο βάζο με κάνναβη, μικτού βάρους -42- γραμμαρίων.









Ο 50χρονος εξωτερικός φρουρός με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.