Η υπόθεση με την προμήθεια 1.000 «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας θέτει για ακόμη μία φορά το ζήτημα για την ευκολία με την οποία οι κυβερνώντες σκορπούν το δημόσιο χρήμα, αλλά και πώς «μαζεύονται» όταν καταλαβαίνουν πως μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι από δυσαρεστημένους πλειοδότες.

Στις 30 Απριλίου 2026 το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφασίζει τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 1.000 καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ύψους 88,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Από τις 15 έως τις 18 Μαΐου 2026, οι εταιρείες Neurosoft, Aktor Κατασκευών και Maycon καταθέτουν προδικαστικές προσφυγές στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, καταγγέλλοντας τους όρους του διαγωνισμού.

Στις 21 Μαΐου 2026, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ματαιώνει τον διαγωνισμό και μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, προαναγγέλλει στη Βουλή την εκ νέου προκήρυξή του.

Τότε ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι δεν υπήρχαν «φωτογραφικοί» όροι και ότι το υπουργείο εντόπισε ορισμένα «επιμέρους σημεία που έχρηζαν καλύτερης νομικής διατύπωσης».

Χθες ο ίδιος διαγωνισμός, για την προμήθεια των 1.000 καμερών της Τροχαίας… «αναδιατυπώθηκε» με συνολικό κόστος 44 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Η «καλύτερη νομική διατύπωση» που είχε επικαλεστεί ο υπουργός αφορούσε το δικαίωμα προαίρεσης, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, η αφαίρεση του όρου αυτού δεν δικαιολογεί το να μειωθεί ο προϋπολογισμός του νέου διαγωνισμού στο μισό μέσα σε διάστημα λίγων ημερών από τη ματαίωση του πρώτου.

Και, βέβαια, θα αιωρείται το ερώτημα γιατί δεν εκκίνησε ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ αντί για 88…

Το υπουργείο αγόρασε λογισμικό για να ελέγχει τις ενστάσεις των πολιτών

Στις 28 Μαΐου το zougla.gr, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού στη Βουλή, είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ με τίτλο «Ορατό φιάσκο στις κάμερες της Τροχαίας».

Σε εκείνο, εκτός από το θέμα της ματαίωσης του διαγωνισμού, καταγράφονταν και οι δηλώσεις του Δ. Παπαστεργίου σχετικά με τις ενστάσεις των πολιτών για τις «λάθος» παραβάσεις που βεβαίωναν οι κατ’ άλλα έξυπνες κάμερες.

«Τα όποια λάθη γίνονται, γίνονται από ανθρώπους. Δεν γράφει καμία κάμερα μόνη της… Άνθρωποι είναι αυτοί που ελέγχουν τις φωτογραφίες. Συνεπώς, χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη προσοχή» είχε πει ο υπουργός, καθώς ρεπορτάζ της εφημερίδας τα «Νέα» έκανε λόγο για χιλιάδες λάθη.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Μαΐου, η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι από τα τέλη Μαρτίου που βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή η βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ μέσω «έξυπνων» καμερών, είχαν εκδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις και ότι από 420 ενστάσεις μόνο οι 52 έγιναν δεκτές (2,11%).

Να επισημάνουμε ότι το ρεπορτάζ των «Νέων» έκανε λόγο για 13.000 κλήσεις εκ των οποίων μόνο οι 5.000 κατέστη εφικτό να ελεγχθούν.

Το zougla.gr αποκαλύπτει σήμερα ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατηγόρησε τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. για μη αποτελεσματικό έλεγχο των φωτογραφιών, στις 21 Μαΐου είχε δημοσιεύσει απόφαση ανάθεσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Ενστάσεων για Πρόστιμα Οχημάτων με τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης»…

«Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400 ευρώ.