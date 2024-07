Η Lockheed Martin δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μαχητικό 5ης γενιάς, F-35, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση πως η Ελλάδα εντάσσεται στην οικογένεια των προηγμένων αυτών αεροσκαφών. Η αμερικανική εταιρεία παρομοιάζει το μαχητικό με τον Δία, τον βασιλιά των Ελλήνων Θεών που εξουσιάζει τον Όλυμπο με τις αστραπές του και διατηρεί την ειρήνη.

«Η Ελλάδα επέλεξε το F-35 Lightning II ως το επόμενο αεροσκάφος της, αποτελώντας τη 19η χώρα που αγκαλιάζει το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο» επισημαίνει η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Στο βίντεο που ακολουθεί σημειώνει με έμφαση ότι το F-35 δεν είναι ένα απλό μαχητικό. «Είναι ένα τεχνολογικό game changer που θα κρατήσει ασφαλείς τους ελληνικούς ουρανούς» σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι το αόρατο αεροσκάφος προσφέρει απαράμιλλη ταχύτητα και εξελιγμένη ικανότητα συλλογής πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται πως την υπογραφή – από την ελληνική κυβέρνηση – της επιστολής αποδοχής για την προμήθεια 20 υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών F-35, επιβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε ανακοίνωσή της και η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin.

Lightning strikes in Greece, Z̶e̶u̶s̶ F-35 is coming.⚡️ Greece has chosen the F-35 Lightning II as its next aircraft, becoming the 19th country to embrace the world’s most advanced and connected fighter jet. pic.twitter.com/fMdyQPoeeV

— Lockheed Martin (@LockheedMartin) July 25, 2024