Νέα σοκαριστικά στοιχεία από τις χθεσινές απολογίες των γονιών, ηλικίας 21 και 26 ετών, του τεσσάρων μηνών βρέφους που βρέθηκε υποσιτισμένο στην Πάτρα, έρχονται στο φως. Πατέρας και μητέρα κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το ζευγάρι φέρεται να αρνήθηκε ότι το παιδί ήταν υποσιτισμένο. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκαν ότι:

H εικόνα του μωρού οφειλόταν στον μεταβολισμό του και όχι σε έλλειψη τροφής!

Σε βάρος των δύο γονέων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, φέρονται να άφηναν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους χωρίς τροφή, υποβάλλοντάς το σε ακραίες συνθήκες ασιτίας.

Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι έχει ακόμη έξι παιδιά, πέρα από το βρέφος.

Η περιπέτεια της υγείας του βρέφους

Το αγοράκι είχε διακομιστεί στις 12/11 σε ημιθανή και ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών («Καραμανδάνειο»). Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε.

Το βρέφος έχει πλέον αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, μετά τη σταθεροποίησή του, το παιδί διακομίστηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για τη συνέχιση της νοσηλείας του, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.