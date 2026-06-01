Μια ιδιαίτερα σπάνια εικόνα με μία φάλαινα αντίκρισαν το μεσημέρι της Κυριακής 31/5, όσοι βρίσκονταν με σκάφη αναψυχής ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Η φάλαινα μήκους τουλάχιστον 8 έως 9 μέτρων καταγράφηκε να κινείται στην περιοχή, προκαλώντας έκπληξη και έντονο ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία του μεγάλου θαλάσσιου θηλαστικού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί πολίτες που απολάμβαναν την κυριακάτικη έξοδό τους στη θάλασσα παρατήρησαν το εντυπωσιακό κήτος να κινείται σε μικρή σχετικά απόσταση από τα σκάφη τους.

η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους τουλάχιστον οκτώ μέτρων.

Οι εκτιμήσεις για το είδος του θαλάσσιου κήτους

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το μέγεθος του ζώου αλλά και το χαρακτηριστικό φύσημα που διακρίνεται στο σχετικό βίντεο και φωτογραφικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι πιθανότατα πρόκειται για φυσητήρα.

Το ενδεχόμενο να πρόκειται για ζιφιό φαίνεται λιγότερο πιθανό, καθώς το συγκεκριμένο είδος είναι αισθητά μικρότερο, παρότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σποραδικές εμφανίσεις ζιφιών στον Ευβοϊκό, κυρίως κοντά στη Χαλκίδα.

Οι φυσητήρες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα οδοντοκήτη του πλανήτη και συναντώνται κυρίως σε βαθιά νερά, γεγονός που καθιστά την παρουσία τους σε κλειστούς κόλπους ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Πρώτη φορά καταγράφεται τόσο μεγάλο θηλαστικό στην περιοχή

Η θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου χαρακτηρίζεται από σημαντικά βάθη, ωστόσο κάτοικοι και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα αναφέρουν ότι δεν έχει καταγραφεί ξανά στην περιοχή τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για φυσητήρα, τότε η συγκεκριμένη εμφάνιση θεωρείται μοναδική για τα δεδομένα του Ευβοϊκού κόλπου, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες καταγραφές στο παρελθόν.

Γιατί μια φάλαινα μπορεί να βρεθεί σε κλειστή θάλασσα

Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλα κήτη εμφανίζονται σε περιοχές όπου συνήθως δεν συχνάζουν λόγω αποπροσανατολισμού ή επειδή ακολουθούν μεγάλα εμπορικά πλοία κατά τη μετακίνησή τους.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου ζώου στον Ευβοϊκό αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.

Σύμφωνα με ειδικούς των θαλάσσιων θηλαστικών, όταν μια φάλαινα εντοπίζεται σε πιο κλειστές θάλασσες ή σε περιοχές εκτός του φυσικού της πεδίου διαβίωσης, συχνά παρακολουθείται η πορεία της ώστε να διαπιστωθεί αν χρειάζεται βοήθεια για να επιστρέψει σε βαθύτερα και ασφαλέστερα νερά.

Η παρουσία της φάλαινας στον Βόρειο Ευβοϊκό έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επιστημονικής κοινότητας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την παρακολούθηση της πορείας της και την επιβίωσή της.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια, αλλά ποτέ στον Ευβοϊκό.