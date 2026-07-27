Όσοι έκαναν το μπάνιο τους στην παραλία του Βόλου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μοναδικό θέαμα μέσα στη θάλασσα, όταν εμφανίστηκε μία φάλαινα.

Οι παρευρισκόμενοι στην παραλία κατέγραψαν το μεγάλο θηλαστικό στην παραλία του Καρνάγιου στον Βόλο.

Η φάλαινα ξεπρόβαλε από τα γαλάζια νερά της θάλασσας, το μεσημέρι της Κυριακής (26.07.2026), και εντυπωσίασε όσους την είδαν.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στη Μεσόγειο συναντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνούς τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, κυρίως στο Ιόνιο και πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.