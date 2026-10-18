Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στον ουρανό της Ρόδου, τραβώντας την προσοχή λόγω του ασυνήθιστου σχηματισμού των νεφών.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο Fallstreak Hole, γνωστό για το χαρακτηριστικό κενό που σχηματίζεται μέσα σε ένα στρώμα νεφών, ενώ ταυτόχρονα έκανε την εμφάνισή του και το Virga, ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την κατακρήμνιση που εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος.

Τι είναι το Fallstreak Hole

Το Fallstreak Hole, γνωστό και ως «τρύπα» στα σύννεφα, είναι ένας ασυνήθιστος σχηματισμός που εμφανίζεται σε ένα εκτεταμένο στρώμα νεφών, δημιουργώντας ένα κυκλικό ή ελλειπτικό άνοιγμα στον ουρανό.

Το φαινόμενο συνδέεται συνήθως με νέφη που περιέχουν υπέρψυχρα σταγονίδια νερού. Υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, σχηματίζονται παγοκρύσταλλοι, με αποτέλεσμα μέρος των σταγονιδίων να παγώνει και να εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω του το χαρακτηριστικό κενό.

Το φαινόμενο Virga

Ακόμη πιο ιδιαίτερη ήταν η ταυτόχρονη εμφάνιση του Virga ακριβώς κάτω από τον σχηματισμό των νεφών.

Το Virga παρατηρείται όταν σταγόνες βροχής ή παγοκρύσταλλοι ξεκινούν την πορεία τους από τα σύννεφα προς το έδαφος, αλλά εξατμίζονται ή εξαχνώνονται προτού φτάσουν στην επιφάνεια.

Έτσι, από το έδαφος μπορεί να διακρίνονται κατακόρυφες ή ακανόνιστες λωρίδες υγρασίας κάτω από τα σύννεφα, χωρίς να σημειώνεται βροχόπτωση στην περιοχή.

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο φαινομένων δημιούργησε μια ξεχωριστή εικόνα στον ουρανό του νησιού. Αν και καθένα από αυτά μπορεί να παρατηρηθεί υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, ο συνδυασμός τους προσφέρει ένα ιδιαίτερο θέαμα, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές μεταβολές που μπορεί να παρουσιάσει η ατμόσφαιρα.