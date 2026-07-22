Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο μετά την απόφαση του τελευταίου να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Μετά τις σφοδρές επιθέσεις και τις πιέσεις από κύκλους της Κουμουνδούρου, που ζητούσαν την άμεση παράδοση της βουλευτικής του έδρας στο κόμμα, η πλευρά του πρώην προέδρου πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας σε οξύ τόνο.

Ειδικότερα, από το στενό περιβάλλον του κ. Φάμελλου υπογραμμίζεται πως «οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν με νόημα ότι ο Σωκράτης Φάμελλος είναι εκείνος που εκπροσωπεί σταθερά τόσο αυτούς τους ψηφοφόρους όσο και τη συνολική κοινωνική απαίτηση για την ενότητα του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών είναι βαθύ, με το «πινγκ-πονγκ» των δηλώσεων και των διαρροών να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.