Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από τη Σκωτία, της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν πως η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικώς από το Εδιμβούργο, ταξιδεύοντας χωρίς βαριές αποσκευές. Κατά την άφιξή της φιλοξενήθηκε από φιλικό της ζευγάρι στο Κερατσίνι. Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι στις Αρχές, η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους στις 15 Ιουλίου, αναφέροντας πως θα μεταβεί στην περιοχή της Κυψέλης για να μείνει με Αμερικανούς φίλους της.

Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές εκτιμούν ότι η ίδια ενδέχεται να είπε ψέματα για τους «Αμερικανούς φίλους» της.

Τρεις ημέρες αφού έφυγε από το διαμέρισμα του φιλικού της ζευγαριού από το Κερατσίνι, ένας άστεγος εντόπισε μια βαλίτσα μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Κυψέλη με έντονη δυσοσμία. Εντός της βαλίτσας βρισκόταν το μικροσκοπικό της σώμα και από τότε οι αστυνομικοί, προσπαθώντας απεγνωσμένα να συνθέσουν τις τελευταίες της κινήσεις, έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες για να εντοπίσουν τον ή τους δράστες.

Πλέον όμως, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι «Αμερικάνοι» δεν υπάρχουν, ενισχύοντας τις υποψίες ότι η 38χρονη είπε ψέματα στους φίλους της πριν αναχωρήσει.

Έγκυρη πηγή δήλωσε στη Daily Mail πως «δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ούτε εντοπιστεί, οπότε δεν έχουμε μιλήσει μαζί τους. Μπορεί να μην υπάρχουν καν».

«Άλλοι φίλοι που είχε συναντήσει η Ελίζαμπεθ στην Αθήνα εξετάστηκαν από την αστυνομία και δεν θεωρούνται ύποπτοι», ανέφερε η ίδια πηγή. «Το θύμα ενδέχεται να ήθελε να μείνει μόνο του και γι’ αυτό να είπε ότι έφευγε για να δει Αμερικανούς φίλους», είπε.

Το κινητό της Ελίζαμπεθ εξέπεμπε σήμα ακόμα και 11 ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της

Το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης εξέπεμπε σήμα μέχρι και τις 29 Ιουλίου, οπότε και δημοσιοποιήθηκε το όνομά της. Ο πατέρας της, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι λάμβανε μηνύματα από το κινητό της κόρης του μέχρι την ημέρα που αναγνωρίστηκε επίσημα, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι ο δολοφόνος χρησιμοποιούσε τη συσκευή για να καλύψει τα ίχνη του.

Ένα μήνυμα, που εστάλη στις 15 Ιουλίου σε Έλληνα φίλο της, έγραφε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο, πάω σε ένα ελληνικό νησί». Άλλα μηνύματα προς μέλη της οικογένειάς της ανέφεραν ότι «χρειάζεται λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το τηλέφωνο, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, ήταν ενεργό στην Αθήνα μέχρι μόλις την Τετάρτη, οπότε και απενεργοποιήθηκε. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ιδέα ποιον είχε συναντήσει η Ρος όσο βρισκόταν στην Κυψέλη.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια είναι τα άτομα που επισκέφθηκε, ούτε αν είναι Αμερικανοί», δήλωσε πηγή στην Daily Mail. «Προσπαθούμε ακόμη να μάθουμε πού πήγε στη συνέχεια (μετά το Κερατσίνι) και με ποιον έμεινε».

Το ζευγάρι των Ελλήνων στο Κερατσίνι δεν θεωρείται ύποπτο για τη δολοφονία και μάλιστα παρείχε χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα στην αστυνομία. Η Daily Mail πληροφορήθηκε επίσης ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα επιταχυνθούν προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της 38χρονης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι είναι οι άνθρωποι που επισκέφθηκε (στην Κυψέλη), ούτε αν είναι Αμερικανοί ή αν υπάρχουν καν. Προσπαθούμε να βρούμε πού πήγε και με ποιον έμεινε».