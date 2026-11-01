Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου, ανάμεσα στην Καρίτσα Λάρισας και το Κόκκινο Νερό, βρίσκεται ένας καλά κρυμμένος φυσικός παράδεισος στις ανατολικές πλαγιές του Κισσάβου. Είναι το φαράγγι της Καλυψούς, γνωστό στους ντόπιους και ως ρέμα της Γκούρας, ένας τόπος όπου η πυκνή βλάστηση, τα τρεχούμενα νερά, οι φυσικές βάθρες και οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο…

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