Συναγερμός σήμανε τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας μοναχός, ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, έχασε τις αισθήσεις του, ενώ διέσχιζε μόνος του το ιστορικό μονοπάτι.

Το λιποθυμικό επεισόδιο σημειώθηκε στη θέση «Πόρτες», σε απόσταση περίπου 1,7 χιλιομέτρων από το Ξυλόσκαλο, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους του φαραγγιού, στρατιωτικό γιατρό από την Αγία Ρουμέλη, καθώς και το Λιμενικό Σώμα, που ανέλαβε τη θαλάσσια μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Σφακίων, με προορισμό το Νοσοκομείο Χανίων.

Επιχείρηση μεταφοράς με φορείο και σκάφος του Λιμενικού

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι του φαραγγιού, χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο, μετέφεραν τον αναίσθητο μοναχό σε μια διαδρομή 1,7 χιλιομέτρων.

Συνοδευόμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια από τον στρατιωτικό γιατρό που παρείχε τις πρώτες βοήθειες, κατέληξαν στην έξοδο του φαραγγιού και στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αγίας Ρουμέλης.

Εκεί σκάφος του Λιμενικού Σώματος, παρέλαβε τον μοναχό, ο οποίος εξακολουθούσε να μην έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και τον μετέφερε εσπευσμένα προς το Κέντρο Υγείας Σφακίων, πάντα με τη συνοδεία του γιατρού.

Έπειτα, ο μοναχός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιπλέον εξετάσεις.