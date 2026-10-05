Παραμένουν εγκλωβισμένοι έως και σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, οι οκτώ εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στην περιοχή.

Η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ορμητικοί χείμαρροι κατά μήκος του μονοπατιού του Φαραγγιού, μετατρέποντας σε πολλά σημεία τη διαδρομή σε ποτάμι και καθιστώντας, προς το παρόν, αδύνατη την ασφαλή προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν μέσα στις επόμενες ώρες να υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η επιχείρηση απομάκρυνσης των εργαζομένων χωρίς να τεθεί κανείς σε κίνδυνο.

Οι οκτώ εγκλωβισμένοι είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε φυλάκιο του Φαραγγιού, όπου διαθέτουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων. Μαζί τους βρίσκεται και γιατρός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα που να απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης

Το τουριστικό μονοπάτι της Σαμαριάς έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από νερά, με την ισχυρή ροή να καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης.

Παρότι οι βροχοπτώσεις έχουν πλέον εξασθενήσει, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως τα νερά και να αποκατασταθούν συνθήκες ασφαλούς διέλευσης.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι οκτώ εργαζόμενοι, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την περιοχή και τις ιδιαιτερότητες του Φαραγγιού, παραμένουν ψύχραιμοι.

Η επικοινωνία τους με τις Αρχές και τον έξω κόσμο συνεχίζεται κανονικά, καθώς διαθέτουν τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας.

Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι ξεκάθαρες: να παραμείνουν στο σημείο όπου βρίσκονται και να μην επιχειρήσουν να κινηθούν όσο η ροή των υδάτων εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρμόδιων Αρχών, η επιχείρηση προσέγγισης θα ξεκινήσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Όταν υποχωρήσει επαρκώς η στάθμη του νερού, ομάδα αναμένεται να κινηθεί από την πλευρά του Ξυλόσκαλου, με στόχο να προσεγγίσει τους εργαζομένους και να τους συνοδεύσει με ασφάλεια εκτός του Φαραγγιού.