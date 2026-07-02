Μετά από την πολύωρη επιχείρηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής εντοπίστηκε νεκρός ο ορειβάτης που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Τρύφου στην Αιτωλοακαρνανία.

Αρχικά, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε έναν άλλον άνδρα, φίλο του, εν ζωή και στην συνέχεια προσέγγισε τον 41χρονο ορειβάτη, συνειδητοποιώντας πως ο άνθρωπος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ανέσυραν τους δύο άνδρες με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, προκειμένου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει εκείνον που δεν είχε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ορειβάτες έφτασαν χθες, Τετάρτη 1η Ιουλίου στο σημείο και θέλησαν να κάνουν καταρρίχηση από τον καταρράκτη της περιοχής.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο ένας άνδρας έπεσε στα ορμητικά νερά, ενώ ο άλλος κατάφερε να επικοινωνήσει με τις Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ενεργοποιώντας άμεσα τα αντανακλαστικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Από την αρχή, οι έρευνες από Πυροσβεστική και Αστυνομία ήταν εκτεταμένες, καθώς η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε πολλές ώρες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, οι Αρχές με την συνδρομή drone και πεζοπόρων τμημάτων «χτένισαν» την δύσκολα προσβάσιμη περιοχή και ήρθαν αντιμέτωποι με το τραγικό γεγονός.