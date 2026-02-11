Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για ύπαρξη βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στο κέντρο της Αθήνας.

Άγνωστος έδωσε χρονικό όριο 40 λεπτών το απόγευμα της Τετάρτης στις 17:30

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα άγνωστος κάλεσε την Εφημερίδα των Συντακτών στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης και προειδοποίησε για ύπαρξη βόμβας. Έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτά, μέχρι να ενεργοποιηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο ξενοδοχείο ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν για τα 47 χρόνια από την ιρανική επανάσταση το 1979.

