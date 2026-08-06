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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Για τον περιορισμό και την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Έρευνα για τα αίτια

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να οριοθετήσουν την εστία προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.