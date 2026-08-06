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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Για τον περιορισμό και την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Έρευνα για τα αίτια

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να οριοθετήσουν την εστία προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

 

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