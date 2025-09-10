Σε εξέλιξη βρίσκεται το διπλό πύρινο μέτωπο στην περιοχή των Φαρσάλων, με δύο πυρκαγιές που μαίνονται και έχουν θέσει σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, από το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9).

Οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία καίει στο Πολυδάμειο σε χαμηλή βλάστηση, και σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1Ε/Π, ενώ υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ταυτόχρονα, η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε στην Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου και ειδικότερα στην περιοχή του Πλατάνου. Καίει δασική έκταση με πουρνάρια. Το συγκεκριμένο μέτωπο βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Στο μεταξύ ήχησε το 112, το οποίο ανέφερε:

“Πολιτική Προστασία – Civil Protection 10 -09-2025 16:21. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών”.

Πηγή: onlarissa.gr