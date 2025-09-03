H θέσπιση της εργασίας 13 ωρών στην Ελλάδα, απασχολεί για μία ακόμα ημέρα τον γερμανικό Τύπο και συγκεκριμένα τη Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία φιλοξενεί απόψεις υπέρ και κατά του μέτρου.

Οι δεκατρείς ώρες εργασίας σε έναν εργοδότη θα μπορούσαν να έχουν ως πλεονέκτημα το ότι οι εργαζόμενοι «θα έχουν λιγότερες μετακινήσεις, αλλά και έναν ενιαίο υπεύθυνο επικοινωνίας, ένα ενιαίο πρόγραμμα εργασίας, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και έναν ενιαίο μισθό», δηλώνει στη FAZ ο Ίλια Νόθναγκελ, γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

«Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ωστόσο», παρατηρεί η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, «το συγκεκριμένο μέτρο, αποτελεί μονάχα μία περαιτέρω μορφή εκμετάλλευσης».

Στην πραγματικότητα η εργασία 13 ωρών δεν γίνεται εθελούσια από τον εργαζόμενο, διότι ο εργοδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον απολύσει για διάφορους λόγους.

Εξάλλου, η Κυβέρνηση έχει ήδη χαλαρώσει το νομικό πλαίσιο για την αιτιολόγηση μίας απόλυσης.

Επιπλέον, «το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει αρνητικές συνέπειες και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, όπως επισημαίνει ο συνδικαλιστής Χρήστος Γούλας».

Η FAZ παρατηρεί ακόμα πως «σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερο από τους Γερμανούς».

Το 2023 οι Έλληνες κατέγραψαν κατά κεφαλήν πάνω από 500 ώρες εργασίας περισσότερες από τους Γερμανούς κατά μέσο όρο, γεγονός που οφείλεται επίσης στο υψηλό ποσοστό μερικής απασχόλησης που υπάρχει στη Γερμανία».

Κατά την εφημερίδα της Φρανκφούρτης η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει την εργασία 13 ωρών ως τη μοναδική λύση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, επιδιώκοντας έτσι να αντιμετωπίσει «και την έλλειψη εργατικού δυναμικού».

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Κυβέρνηση «βρίσκεται υπό πολιτική πίεση».

Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, θεωρούν ότι δεν βιώνουν τίποτα από την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Στις δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός χάνει έδαφος, παρ’ ότι στις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ μπροστά από τους αντιπάλους του.

Η μάλλον μη δημοφιλής μεταρρύθμιση του χρόνου εργασίας, έρχεται υπό αυτό το πρίσμα σε μια μη ευνοϊκή συγκυρία.

Ο Μητσοτάκης όμως ελπίζει στην κατανόηση των ψηφοφόρων, καθώς οι δυνατότητες υψηλότερων αποδοχών θα μπορούσαν τελικά να τους κατευνάσουν, ενόψει και του επίμονα υψηλού πληθωρισμού και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων», καταλήγει η γερμανική εφημερίδα.