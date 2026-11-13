Μία απίστευτη περιπέτεια ζουν δεκάδες οικογένειες στην Πάτρα, που είδαν το όνειρό τους για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους να μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς έπεσαν θύματα ενός αετονύχη συμβούλου, που πήρε τις επιδοτήσεις του και τα τραπεζικά δάνεια που τους χρέωσε και … εξαφανίστηκε.

Τα νοικοκυριά της Αχαϊκής πρωτεύουσας είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αλλά βρέθηκαν θύματα εξαπάτησης. Ο υπεύθυνος τεχνικού γραφείου της πόλης, στον οποίο είχαν εμπιστευθεί τη διαχείριση των φακέλων τους, φέρεται να εισέπραξε μεγάλα χρηματικά ποσά και να εξαφανίστηκε, αφήνοντας τις εργασίες των σπιτιών στη μέση αλλά και τους δικαιούχους να έχουν επωμισθεί το βάρος των συμπληρωματικών τραπεζικών δανείων που έλαβαν για να ολοκληρώσουν τις ανακαινίσεις τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι παθόντες, οι δικαιούχοι είχαν παραχωρήσει εξουσιοδότηση στο συγκεκριμένο τεχνικό γραφείο για την επίβλεψη των εργασιών και την είσπραξη των σχετικών κονδυλίων. Ο υπεύθυνος φέρεται να εισέπραξε τόσο το 70% των προκαταβολών του προγράμματος όσο και τα ποσά από τα συμπληρωματικά τραπεζικά δάνεια που είχαν λάβει οι ιδιοκτήτες για να καλύψουν την ιδιωτική τους συμμετοχή.

Αμέσως μετά την εκταμίευση των χρημάτων, το γραφείο κατέβασε ρολά αιφνιδιαστικά. Όπως περιγράφει ένας εκ των θυμάτων, που μίλησε στην εφημερίδα «Γνώμη» ο επαγγελματίας παραμένει άφαντος τόσο για τους πελάτες όσο και για τους νομικούς τους παραστάτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε και στην απόλυση του προσωπικού του, αφήνοντας τους εργαζομένους απλήρωτους.

Εγκλωβισμένοι σε διπλή οικονομική παγίδα

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ένα διπλό οικονομικό αδιέξοδο:

Δάνεια χωρίς αντίκρισμα: Οι πολίτες υποχρεώνονται να αποπληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις των τραπεζικών δανείων που συνήψαν, παρότι τα χρήματα έχουν εξαφανιστεί και τα σπίτια τους παραμένουν ημιτελή.

Ο κίνδυνος επιστροφής της επιδότησης: Η καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου. Όπως προειδοποιεί νομικός εκπρόσωπος πέντε εκ των θυμάτων, αν δεν δοθεί νέα παράταση και τα έργα δεν παραδοθούν εγκαίρως, το Δημόσιο ενδέχεται να ζητήσει την επιστροφή των επιδοτήσεων απευθείας από τους δικαιούχους, παρά το γεγονός ότι τα κονδύλια εισπράχθηκαν από τρίτο πρόσωπο, που εξαφανίστηκε -όπως όλα δείχνουν- και δεν έφτασαν ποτέ στους πραγματικούς δικαιούχους.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και αίτημα για παράταση

Ήδη, δεκάδες Πατρινοί έχουν κινηθεί δικαστικά, υποβάλλοντας μηνύσεις κατά του υπευθύνου του τεχνικού γραφείου μέσω διαφόρων δικηγορικών γραφείων της πόλης.

Ωστόσο, επειδή οι δικαστικές διαδικασίες απαιτούν χρόνο, οι παθόντες τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για θεσμική παρέμβαση και παράταση της προθεσμίας του προγράμματος, ώστε να μη βρεθούν έκθετοι απέναντι στο κράτος και τις τράπεζες για χρήματα που ουδέποτε διαχειρίστηκαν.