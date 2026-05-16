Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha 2026, (από τις 15 έως τις 17 Μαΐου), στο Πολεμικό Μουσείο, συγκεντρώνοντας συγγραφείς, δημοσιογράφους, ερευνητές και πλήθος φίλων της Αστυνομικής Λογοτεχνίας.

Το πρόγραμμα του τριήμερου φεστιβάλ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και «πυκνό», περιλαμβάνοντας ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων και εργαστήρια για το κοινό κάθε ηλικίας, με επίκεντρο το αστυνομικό μυθιστόρημα και τις πραγματικές εγκληματολογικές υποθέσεις.

Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Πανούσης, εγκληματολόγος, συγγραφέας και πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Πάνος Σόμπολος, επί χρόνια αστυνομικός συντάκτης με πολυετή παρουσία στον δημοσιογραφικό χώρο και συγγραφέας βιβλίων αστυνομικού και κοινωνικού περιεχομένου, ο Γιώργος Τσούκαλης, γνωστός Ιδιωτικός Ερευνητής με σημαντική δράση σε υποθέσεις εξαφανίσεων και εγκλημάτων, καθώς και ο Κώστας Χασιώτης, έμπειρος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με πολυετή υπηρεσία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε εκτενής αναφορά στις γυναικοκτονίες που παρουσιάζονται στο νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, με τους ομιλητές να αναλύουν κοινωνικές και εγκληματολογικές πτυχές των υποθέσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η τοποθέτηση του Γιώργου Τσούκαλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη γυναικοκτονία της μουσικού στο Πάρκο Πικιώνη, παρουσιάζοντας στοιχεία από την έρευνα και τη σημασία της συμβολής των ιδιωτικών ερευνητών σε δύσκολες υποθέσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς όλους τους πανελίστες, σε μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων μέχρι το τέλος.