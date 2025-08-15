Δεκάδες δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες που ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανήμερα της Παναγίας, φεύγουν και οι τελευταίοι των τελευταίων εκδρομέων του τριημέρου για τις δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής χώρας. Οι επιβάτες από νωρίς, σήμερα, σχηματίζουν ουρές και με υπομονή περιμένουν τη σειρά τους για να επιβιβαστούν.

Περισσότερα από 22 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου. Ακόμη έξι πλοία σαλπάρουν από το Λαύριο για τις Κυκλάδες και άλλα έντεκα από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.