Από το πρωί της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση καθαρισμού οδοστρώματος της Εθνικής Οδού, λίγη ώρα πριν την αποχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας μετά από 55 ημέρες κινητοποιήσεων.

Τα αρμόδια συνεργεία συλλέγουν ένα προς ένα τα απορρίμματα, ενώ οχήματα της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο καθαρίζουν με ειδικές σκούπες τον δρόμο, με στόχο το συντομότερο δυνατόν να επανέλθει η κυκλοφορία – ακόμη και εντός της ημέρας.

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Λάρισας

Τα τρακτέρ ξεκίνησαν να αποχωρούν λίγο μετά τις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο της Λάρισας, ενώ θα απομακρυνθούν και τα παραπήγματα

Το μπλόκο της Νίκαιας, ωστόσο, να δηλώνει ότι αυτός ο αγώνας δεν ολοκληρώνεται εδώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέχεια θα δοθεί στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη εκτός απροόπτου κοντά στο πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη, με αντικείμενο συζήτησης τη μαζική κάθοδο με τρακτέρ και λεωφορεία στην πρωτεύουσα.

Πηγή: Thesspost