Ώρες αγωνίας και έντονης ανησυχίας έζησε μια οικογένεια τουριστών από τον Καναδά στη Σκόπελο, όταν ο 8χρονος γιος τους δέχθηκε επίθεση από φίδι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο πανέμορφο νησί των Σποράδων. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, στήνοντας μια ολόκληρη επιχείρηση διακομιδής μέσα στη νύχτα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το 8χρονο αγόρι έτρεξε έντρομο και κλαίγοντας στην αγκαλιά των γονιών του, δείχνοντας το χέρι του. Οι γονείς του διαπίστωσαν με τρόμο ότι το παιδί έφερε σημάδια από δάγκωμα φιδιού, όπως περιέγραφε και το ίδιο τρέμοντας. Χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο, μετέφεραν εσπευσμένα το παιδί στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου.

Εκεί, οι γιατροί επιβεβαίωσαν και επιστημονικά ότι επρόκειτο για δάγκωμα φιδιού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ηλικίας του παιδιού, κρίθηκε αμέσως αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Επείγουσα κινητοποίηση και μάχη με τα κύματα

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και επιστρατεύτηκε το ταχύπλοο σκάφος «Άγιος Δημήτριος». Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε αργά το βράδυ από το λιμάνι του Αγνώντα στη Σκόπελο. Παρά τους ανέμους έντασης 4 με 5 Μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή, ο έμπειρος καπετάνιος του σκάφους έβαλε πλώρη για τον Βόλο χωρίς καμία καθυστέρηση.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν ο 8χρονος, οι έντρομοι γονείς του, καθώς και γιατρός του Κέντρου Υγείας που βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του μικρού μαθητή, παρακολουθώντας την κατάστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αίσιο τέλος στο Νοσοκομείο Βόλου

Στις 3:30 τα ξημερώματα, το ταχύπλοο έφτασε με ασφάλεια στο λιμάνι του Βόλου. Εκεί περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το αγόρι και το μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έπεσαν αμέσως πάνω στο παιδί και του χορήγησαν τις πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση του δαγκώματος στο χέρι. Ευτυχώς, ο 8χρονος ανταποκρίθηκε άμεσα στη θεραπευτική αγωγή και πολύ σύντομα το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη του.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία και έτσι δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική. Ο μικρός έλαβε εξιτήριο, με την οικογένειά του να αισθάνεται τεράστια ανακούφιση μετά την περιπέτεια που παραλίγο να αμαυρώσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πηγή: taxydromos.gr