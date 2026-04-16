«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει «θα σε βρω και θα σε σκοτώσω». Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν», ανέφερε φίλη της 19χρονης.

Και συμπλήρωσε: «Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω μίας εφαρμογής που μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ή εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα: «Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;»’. Μου λέει «όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα»».

Την ίδια ώρα, βαριές είναι οι καταγγελίες και για τον 26χρονο συγκατηγορούμενο. Πρώην σύντροφός του περιγράφει τη συμπεριφορά του λέγοντας: «Γενικά είχε παραβατική συμπεριφορά και τον χαρακτήριζε μία προχειρότητα σε όλους τους τομείς. Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο, δίχως κανένα συναίσθημα».

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Κεφαλλονιά αρχίζουν να μιλούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια νεαρή γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε γνωρίσει τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα σε μπαρ. Όπως υποστήριξε, είχε καταναλώσει μόλις δύο ποτά, όμως την επόμενη ημέρα ξύπνησε στο σπίτι της χωρίς καμία ανάμνηση από όσα είχαν προηγηθεί ή από το πώς κατέληξε εκεί.

«Εμένα μου έτυχε μια φορά, δεν μίλησα. Όταν άκουσα πριν γίνει το περιστατικό πήγε αμέσως αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό μου, χωρίς να έχουν βγει τα ονόματα. Γι’ αυτό και έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, γιατί μου είχε συμβεί κι εμένα. Εγώ είχα βγει μόνη μου, έχω δηλώσει στην αστυνομία. Ήμουν μετά από χωρισμό. Είχα βγει να πιω δύο ποτά με 10 ευρώ για να μην πιω παραπάνω και βρέθηκα στο κρεβάτι μου την επόμενη μέρα, χωρίς να θυμάμαι τι έχει γίνει την προηγούμενη. Και μετά μου είπαν το πρωί ήταν αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου και χορεύαμε. Τον θυμάμαι αμυδρά δηλαδή τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Πάει το μυαλό μου σε ουσίες. Αυτό έχει ρίξει και στην κοπέλα. Εμένα, σας λέω, πριν βγει το όνομά του στη δημοσιότητα, πριν το πουν στην Κεφαλλονιά, μόλις άκουσα αυτή την ιστορία, λέω «αυτός είναι». Ναι, έχει κακή φήμη στο νησί ο άνθρωπος αυτός. Κι αυτός και ο αδελφός του. Εγώ φοβήθηκα και δεν ξαναβγήκα ούτε καν στο μαγαζί. Εγώ λιποθύμησα μέσα στο μαγαζί, με μάζεψε μια κοπέλα και μου είπε το επόμενο πρωί τι έγινε.

Και δεν μίλησα ποτέ γιατί είμαστε γνωστή οικογένεια στην κοινωνία, οπότε δεν έκατσα ποτέ να το συνεχίσω το θέμα. Εγώ κατάλαβα τι έγινε το επόμενο πρωί. Εκείνη την ώρα συνήλθα, είχα τις αισθήσεις μου το ίδιο βράδυ, απλά δεν το καταλάβαινα. Εγώ ξύπνησα στο σπίτι μου και δεν θυμόμουν πώς βρέθηκα στο κρεβάτι μου. Δηλαδή τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Βρέθηκε δίπλα μου, με πλησίασε και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι ήμουν σε μία κατάσταση μέθης. Αυτός το κάνει σύστημα, αυτός και ο αδερφός του, στην κοινωνία έχουν πολύ κακό όνομα», υποστήριξε η κοπέλα.

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας υποστηρίζει ότι ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών και πως ήταν επικεντρωμένος στον αθλητισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί 7 φορές για σωματική βλάβη, 2 φορές για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μία για κλοπή, δύο φορές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία για κατοχή ναρκωτικών.

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι έχει συγκλονίσει την Κεφαλλονιά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Μυρτώ κατέληξε από πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς, μετά από χρήση κοκαΐνης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τρεις νεαροί άνδρες: ο 23χρονος που τη συνόδευσε στο Airbnb, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που φέρεται ως dealer και ένας 22χρονος. Και οι τρεις έχουν καταγραφεί σε βίντεο να μπαινοβγαίνουν στο κατάλυμα, ενώ λίγο μετά τις 4.00 τα ξημερώματα, ο 26χρονος φαίνεται να τη μεταφέρει λιπόθυμη.

Οι κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται, με τον 23χρονο να υποστηρίζει ότι η 19χρονη είχε κανονίσει τη συνάντηση και τη χρήση ουσιών, ενώ οι άλλοι δύο τον δείχνουν ως βασικό υπαίτιο.

Αύριο (17/4) αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.